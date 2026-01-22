Рейтинг@Mail.ru
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
18:00 22.01.2026
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике
в мире
россия
арктика
китай
нато
в мире, россия, арктика, китай, нато
В мире, Россия, Арктика, Китай, НАТО
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Североатлантического договора (НАТО)
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО). Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО считает нужным следить за "растущим" военным сотрудничеством России и Китая в Арктике, заявил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами блока в Европе, генерал Алексус Гринкевич.
"Я думаю, что одним из самых тревожных изменений в ситуации по безопасности стало растущее сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике... Это то, на что нам нужно обращать внимание", - сказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе на пресс-конференции, трансляцию которой вел официальный сайт НАТО.
Гринкевич добавил, что блок наблюдает усиление сотрудничества Китая и России последние несколько лет.
"Это происходит и в морской сфере за счет участившихся совместных патрулей, и в воздушной сфере за счет совместно осуществляемых патрулей бомбардировщиков дальнего действия. Активность, которую они осуществляют совместно, определенно все время увеличивается", - заключил генерал.
Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя развитие ситуации вокруг Гренландии, 14 января подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике. Он отметил, что РФ не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории.
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
У НАТО пока нет плана миссии в Арктике, заявил генерал
Вчера, 17:47
 
