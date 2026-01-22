НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО считает нужным следить за "растущим" военным сотрудничеством России и Китая в Арктике, заявил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами блока в Европе, генерал Алексус Гринкевич.

Гринкевич добавил, что блок наблюдает усиление сотрудничества Китая и России последние несколько лет.

"Это происходит и в морской сфере за счет участившихся совместных патрулей, и в воздушной сфере за счет совместно осуществляемых патрулей бомбардировщиков дальнего действия. Активность, которую они осуществляют совместно, определенно все время увеличивается", - заключил генерал.