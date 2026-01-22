https://ria.ru/20260122/nato-2069661535.html
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике
НАТО считает нужным следить за "растущим" военным сотрудничеством России и Китая в Арктике, заявил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:00:00+03:00
2026-01-22T18:00:00+03:00
2026-01-22T18:00:00+03:00
в мире
россия
арктика
китай
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_94ba6f70267bdf1f5cb33901461e75da.jpg
https://ria.ru/20260122/grinkevich-2069657298.html
россия
арктика
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152432/90/1524329048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_169902d1c0c25cdbc28b4f10db44dae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, арктика, китай, нато
В мире, Россия, Арктика, Китай, НАТО
НАТО хочет следить за военным сотрудничеством России и Китая в Арктике
Гринкевич: НАТО будет следить за сотрудничеством России и Китая в Арктике
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО считает нужным следить за "растущим" военным сотрудничеством России и Китая в Арктике, заявил в четверг главнокомандующий объединенными вооруженными силами блока в Европе, генерал Алексус Гринкевич.
"Я думаю, что одним из самых тревожных изменений в ситуации по безопасности стало растущее сотрудничество между Россией
и Китаем
в Арктике
... Это то, на что нам нужно обращать внимание", - сказал главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе
на пресс-конференции, трансляцию которой вел официальный сайт НАТО
.
Гринкевич добавил, что блок наблюдает усиление сотрудничества Китая и России последние несколько лет.
"Это происходит и в морской сфере за счет участившихся совместных патрулей, и в воздушной сфере за счет совместно осуществляемых патрулей бомбардировщиков дальнего действия. Активность, которую они осуществляют совместно, определенно все время увеличивается", - заключил генерал.
Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин
, комментируя развитие ситуации вокруг Гренландии
, 14 января подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике. Он отметил, что РФ не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории.