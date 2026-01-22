Рейтинг@Mail.ru
НАТО планирует провести военные учения в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 22.01.2026 (обновлено: 16:35 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/nato-2069605073.html
НАТО планирует провести военные учения в Арктике
НАТО планирует провести военные учения в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
НАТО планирует провести военные учения в Арктике
НАТО планирует провести военные учения и "тренировочную активность" в Арктике в следующие месяцы, заявил председатель военного комитета альянса, адмирал... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:20:00+03:00
2026-01-22T16:35:00+03:00
нато
в мире
арктика
россия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156362/89/1563628989_651:407:2240:1301_1920x0_80_0_0_25e8cc9973ea7fc02088eeade17752f2.jpg
https://ria.ru/20260122/nato-2069066326.html
арктика
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156362/89/1563628989_432:392:2640:2048_1920x0_80_0_0_901c4c4108af104740c736d5b5a61150.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, в мире, арктика, россия, европа
НАТО, В мире, Арктика, Россия, Европа
НАТО планирует провести военные учения в Арктике

НАТО планирует провести военные учения в Арктике в следующие месяцы

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon TaylorАмериканские морские пехотинцы во время учений в Норвегии
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Brennon Taylor
Американские морские пехотинцы во время учений в Норвегии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО планирует провести военные учения и "тренировочную активность" в Арктике в следующие месяцы, заявил председатель военного комитета альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Мы также обсудили Арктику, без сомнения, регион стратегического значения для НАТО, где у нас в следующие месяцы запланированы военные учения и тренировочная активность", - сказал председатель военного комитета на пресс-конференции, трансляцию которой вел официальный сайт альянса.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
 
НАТОВ миреАрктикаРоссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала