НАТО планирует провести военные учения в Арктике
НАТО планирует провести военные учения в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
НАТО планирует провести военные учения в Арктике
НАТО планирует провести военные учения и "тренировочную активность" в Арктике в следующие месяцы, заявил председатель военного комитета альянса, адмирал... РИА Новости, 22.01.2026
НАТО планирует провести военные учения в Арктике
НАТО планирует провести военные учения в Арктике в следующие месяцы