НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico - РИА Новости, 22.01.2026
10:53 22.01.2026
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico
НАТО на данный момент не планирует учения в Гренландии, развертывание миссии в Арктике тоже, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника альянса.
в мире
гренландия
арктика
нато
гренландия
арктика
Новости
В мире, Гренландия, Арктика, НАТО
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico

Politico: НАТО не планирует учения в Гренландии и развертывание миссии в Арктике

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. НАТО на данный момент не планирует учения в Гренландии, развертывание миссии в Арктике тоже, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника альянса.
"На данный момент в НАТО не планируются учения в Гренландии, не говоря уж о полноценной миссии НАТО в Арктике", - говорится в публикации.
В мире, Гренландия, Арктика, НАТО
 
 
