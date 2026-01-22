https://ria.ru/20260122/nato-2069510261.html
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico - РИА Новости, 22.01.2026
НАТО пока не планирует учения в Гренландии, пишет Politico
НАТО на данный момент не планирует учения в Гренландии, развертывание миссии в Арктике тоже, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновника альянса. РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
арктика
нато
гренландия
арктика
2026
в мире, гренландия, арктика, нато
В мире, Гренландия, Арктика, НАТО
