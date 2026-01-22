СМИ узнали, как представители НАТО пытались добиться расположения Трампа

В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против нескольких стран Европы из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня вырастут до 25 процентов и будут в силе до покупки острова. Макрон пригрозил в ответ применить против Штатов "торговую базуку". Она включает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, а также ограничения на инвестиции, доступ к рынку ЕС и участие в тендерах на госконтракты.