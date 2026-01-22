СМИ узнали, как представители НАТО пытались добиться расположения Трампа

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Чиновники Североатлантического альянса критиковали президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы задобрить главу Белого дома Дональда Трампа в Давосе, пишет Telegraph.
"Во время их встречи с Трампом переговорщики от НАТО подвергли критике Макрона и его слова о "базуке", чтобы завоевать его расположение", — сообщила газета со ссылкой на источники.
В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против нескольких стран Европы из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня вырастут до 25 процентов и будут в силе до покупки острова. Макрон пригрозил в ответ применить против Штатов "торговую базуку". Она включает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, а также ограничения на инвестиции, доступ к рынку ЕС и участие в тендерах на госконтракты.
По словам одного из собеседников Telegraph, обсуждение плана по Гренландии связано со стремлением обеспечить Трампу сделку.
Накануне американский лидер заявил о разработке основы договора по острову на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Разногласия на Западе из-за Гренландии
С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью США, а после операции в Венесуэле настаивает на этом. Он утверждает, что это нужно для защиты его американскими военными в случае мирового конфликта.
Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
