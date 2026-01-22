Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как представители НАТО пытались добиться расположения Трампа
08:56 22.01.2026 (обновлено: 11:01 22.01.2026)
СМИ узнали, как представители НАТО пытались добиться расположения Трампа
Чиновники Североатлантического альянса критиковали президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы задобрить главу Белого дома Дональда Трампа в Давосе, пишет...
в мире
гренландия
сша
давос
дональд трамп
эммануэль макрон
нато
евросоюз
гренландия
сша
давос
франция
в мире, гренландия, сша, давос, дональд трамп, эммануэль макрон, нато, евросоюз, марк рютте, франция
В мире, Гренландия, США, Давос, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Марк Рютте, Франция
СМИ узнали, как представители НАТО пытались добиться расположения Трампа

Telegraph: чиновники НАТО критиковали Макрона, чтобы задобрить Трампа в Давосе

© REUTERS / Romina AmatoПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Чиновники Североатлантического альянса критиковали президента Франции Эммануэля Макрона, чтобы задобрить главу Белого дома Дональда Трампа в Давосе, пишет Telegraph.
«

"Во время их встречи с Трампом переговорщики от НАТО подвергли критике Макрона и его слова о "базуке", чтобы завоевать его расположение", — сообщила газета со ссылкой на источники.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Макрон покинул Давос, не договорившись о встрече с Трампом
21 января, 10:25

В пятницу президент США ввел десятипроцентные пошлины против нескольких стран Европы из-за их несогласия с его притязаниями на Гренландию. Тарифы начнут действовать 1 февраля, с июня вырастут до 25 процентов и будут в силе до покупки острова. Макрон пригрозил в ответ применить против Штатов "торговую базуку". Она включает дополнительные налоги и сборы для технологических компаний, а также ограничения на инвестиции, доступ к рынку ЕС и участие в тендерах на госконтракты.

По словам одного из собеседников Telegraph, обсуждение плана по Гренландии связано со стремлением обеспечить Трампу сделку.
Накануне американский лидер заявил о разработке основы договора по острову на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп ответил на угрозы ЕС применить "торговую базуку"
21 января, 06:21

Разногласия на Западе из-за Гренландии

С начала второго президентского срока Трамп не раз заявлял, что остров должен стать частью США, а после операции в Венесуэле настаивает на этом. Он утверждает, что это нужно для защиты его американскими военными в случае мирового конфликта.
Накануне, выступая в Давосе, глава Белого дома рассказал о намерении немедленно начать переговоры о приобретении Гренландии и отметил, что не хочет и не будет применять силу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
Позиция Вашингтона вызвала резкую критику в самой Гренландии, власти и большинство жителей которой выступили против присоединения к Штатам. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сложившуюся ситуацию экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что Гренландия принадлежит Дании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Никто его не остановит: Трамп получит Гренландию
20 января, 08:00
 
В миреГренландияСШАДавосДональд ТрампЭммануэль МакронНАТОЕвросоюзМарк РюттеФранция
 
 
