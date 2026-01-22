МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Нерациональное вмешательство военного блока НАТО в конфликт с Россией на Украине привело к разрушению как самого альянса, так и киевского режима, который выступал плацдармом для конфронтации Запада с Москвой, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. <…> Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.
По его словам, одной из причин этого краха стала полная несостоятельность режима Владимира Зеленского, на которого и опирался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.
"Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.
Ранее американская газета Washington Post писала об угрозе потери смысла в существовании НАТО ввиду множественных разногласий внутри западной коалиции.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.