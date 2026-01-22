"Все кончено": в США выступили с резким заявлением о НАТО и России

«

"Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. <…> Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.