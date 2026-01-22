Рейтинг@Mail.ru
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
22.01.2026
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
2026
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин

Нарышкин: Трампу хватит чутья, чтобы не поддаться на провокации ЕС по Украине

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает достаточным политическим чутьем, чтобы не поддаться на провокации европейских "союзников" по вопросу Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс по Украине, а лидеры ряда стран Европы пытаются убедить США вновь стать главным спонсором киевского режима, заявил Нарышкин ранее РИА Новости.
"Пытаются убедить его в том, что якобы Россия не заинтересована в мире. Но, как мы видим, все-таки у президента Соединенных Штатов Америки достаточно политического чутья, чтобы не поддаться на эти провокации так называемых "союзников", - сказал Нарышкин.
