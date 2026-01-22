Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает достаточным политическим чутьем, чтобы не поддаться на провокации европейских "союзников" по вопросу Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.