Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
Трамп не поддастся на провокации Европы по теме Украины, считает Нарышкин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает достаточным политическим чутьем, чтобы не поддаться на провокации европейских "союзников" по вопросу Украины, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс по Украине, а лидеры ряда стран Европы пытаются убедить США вновь стать главным спонсором киевского режима, заявил Нарышкин ранее РИА Новости.
"Пытаются убедить его в том, что якобы Россия
не заинтересована в мире. Но, как мы видим, все-таки у президента Соединенных Штатов Америки достаточно политического чутья, чтобы не поддаться на эти провокации так называемых "союзников", - сказал Нарышкин
.