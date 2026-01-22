МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лидеры некоторых стран Европы пытаются убедить США вновь стать главным спонсором киевского режима, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
По его словам, "коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс и создает условия для роста конфликтного потенциала.
"Но срыв мирных договоренностей — это не единственная цель, которая ставится евроатлантическими элитами. Лидеры целого ряда европейских стран и хором, и поодиночке пытаются убедить Соединенные Штаты Америки, лидера, президента Соединенных Штатов Америки вновь стать главным действующим лицом, главным спонсором киевского режима", — сказал глава СВР.
Шестого января в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. На ней обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В итоге коалиция договорилась, что продолжит военную поддержку Киева, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на территории постсоветской республики в случае заключения мирного соглашения.
Москва не раз заявляла о готовности к урегулированию, хотя такое желание украинских властей остается под вопросом. Как отмечали в Кремле, Киеву все же пора начать договариваться, а наступление российских войск — это именно принуждение к мирному решению.
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00