Нарышкин прокомментировал планы "коалиции желающих" по Украине

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Планы "коалиции желающих" создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до масштабного военного конфликта, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Причем условия, которые не только не уничтожают первопричины конфликта, первопричины украинского кризиса, но и существенным образом усложняют международную обстановку и создают условия для роста конфликтного потенциала вплоть до широкого, масштабного военного конфликта", - сказал директор СВР.
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.