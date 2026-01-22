Рейтинг@Mail.ru
Коалиция желающих хочет сорвать мирный процесс по Украине, заявил Нарышкин
01:32 22.01.2026
Коалиция желающих хочет сорвать мирный процесс по Украине, заявил Нарышкин
"Коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс по Украине, внедрив абсолютно неприемлемые для России условия, заявил в интервью РИА Новости директор Службы РИА Новости, 22.01.2026
2026
Коалиция желающих хочет сорвать мирный процесс по Украине, заявил Нарышкин

Нарышкин: коалиция желающих пытается внедрить неприемлемые для России условия

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. "Коалиция желающих" пытается сорвать мирный процесс по Украине, внедрив абсолютно неприемлемые для России условия, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Вы абсолютно правы, когда говорите, что "коалиция желающих" всеми силами пытается сорвать мирный процесс. Европейские страны, прежде всего страны, входящие в эту коалицию, одиозную "коалицию желающих", пытаются внедрить в систему будущих мирных договоренностей абсолютно неприемлемые для России условия", - сказал Нарышкин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия еще не получила детали соглашения "коалиции желающих", заявил Лавров
14 января, 14:07
В Париже 6 января прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Реалисты поневоле: идеологи "коалиции желающих" испугались своих планов
12 января, 08:00
 
