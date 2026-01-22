Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках

Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках

© Соцсети Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках

В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Лестницу построят в ближайшее время в приморской Находке у дома пенсионерки, которая вынуждена добираться до магазина на четвереньках по скользкой горке, Лестницу построят в ближайшее время в приморской Находке у дома пенсионерки, которая вынуждена добираться до магазина на четвереньках по скользкой горке, сообщила администрация города.

В среду в соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео – девушка, которая помогала ей донести сумку, - говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать по пути от дома в магазин, так как старая лестница сгнила. Прокуратура и СУСК начали проверки.

"Сейчас по поручению главы Находкинского городского округа проводятся необходимые замеры для определения объема работ по возведению лестницы, которой сможет пользоваться пенсионерка. К реализации проекта будут привлечены внебюджетные средства", - говорится в сообщении.

Власти обещают, что лестница появится в ближайшее время.

Также мэрия уточняет, что пенсионерка живет в частном доме со своей близкой знакомой, та помогает ей в быту. От помощи соцработника женщины отказались.

Как рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, сотрудник которой в четверг посетил пенсионерку, проверка продолжается.