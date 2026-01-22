Рейтинг@Mail.ru
В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках
22.01.2026
В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках
В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках - РИА Новости, 22.01.2026
В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках
Лестницу построят в ближайшее время в приморской Находке у дома пенсионерки, которая вынуждена добираться до магазина на четвереньках по скользкой горке,... РИА Новости, 22.01.2026
Новости
Происшествия, Находка
Происшествия, Находка
В Находке построят лестницу для пенсионерки, которая ходит на четвереньках

В Находке построят лестницу для женщины, которая ходит в магазин на четвереньках

Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках
Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Лестницу построят в ближайшее время в приморской Находке у дома пенсионерки, которая вынуждена добираться до магазина на четвереньках по скользкой горке, сообщила администрация города.
В среду в соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео – девушка, которая помогала ей донести сумку, - говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать по пути от дома в магазин, так как старая лестница сгнила. Прокуратура и СУСК начали проверки.
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе
Приморец сел на школьницу, не уступившую место пенсионерке в автобусе
7 октября 2025
"Сейчас по поручению главы Находкинского городского округа проводятся необходимые замеры для определения объема работ по возведению лестницы, которой сможет пользоваться пенсионерка. К реализации проекта будут привлечены внебюджетные средства", - говорится в сообщении.
Власти обещают, что лестница появится в ближайшее время.
Также мэрия уточняет, что пенсионерка живет в частном доме со своей близкой знакомой, та помогает ей в быту. От помощи соцработника женщины отказались.
Как рассказал РИА Новости представитель прокуратуры Приморья, сотрудник которой в четверг посетил пенсионерку, проверка продолжается.
"Обследовали дом, хозпостройки - все в норме. Проверили по соцвыплатам и пенсии - все получает вовремя, в полном объёме. От помощи соцработника отказалась - сказала, что ей лучше самой двигаться, помощь не нужна", - добавили в прокуратуре.
МВД помогает пенсионерке, обратившейся на прямой линии к Путину
МВД помогает пенсионерке, обратившейся на прямой линии к Путину
19 декабря 2025
 
Происшествия, Находка
 
 
