В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной

БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Вопрос эвакуации тела оставшейся на пике Победы в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной должны решать родственники, такое мнение выразил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.

Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа.

"Таких фактов, когда удавалось спустить тело с Победы, совсем немного. Их практически единицы. Все зависит от того, какого мнения или какой позиции будет придерживаться сторона Наговицыной. Вероятность спуска тела с высоты 7200 метров очень невысокая. Я бы оценил ее - меньше 10%. Во-первых, это очень опасно. Во-вторых, пытаясь спустить тело, можно подвергнуть риску всех тех людей, которые согласятся на подобное мероприятие", - рассказал он.

По словам Кубатова, подобная операция потребует очень серьезной подготовки, большого количества участников и на нее придется потратить очень много денег.

"Вообще, честно говоря, мне кажется, не надо тревожить сейчас Наталью. На той территории, у подножия скалы Птица, похоронены 5-6 человек. Они остаются там. Мое мнение, альпинистское мнение, я не затрагиваю сторону Наговицыной, но мое мнение - не надо ее трогать, надо оставить. Она погибла, совершая свой личный подвиг на Победе. Все, что было связано с Наговицыной, это череда ее личных ошибок и ее личной ответственности. Но, повторюсь, все зависит от того, что выберет сторона Наговицыной… Я ничего не могу советовать", - уточнил президент Федерации альпинизма и скалолазания.

Он рассказал, что альпинисты, совершающие восхождения на такие экстремальные высоты, дают согласие, устное - а иногда и письменное, что в случае трагедии готовы остаться в горах.