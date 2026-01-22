Рейтинг@Mail.ru
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:51 22.01.2026 (обновлено: 07:59 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/nagovitsyna-2069480597.html
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной - РИА Новости, 22.01.2026
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной
Вопрос эвакуации тела оставшейся на пике Победы в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной должны решать родственники, такое мнение выразил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:51:00+03:00
2026-01-22T07:59:00+03:00
киргизия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036555451_0:83:1170:741_1920x0_80_0_0_893069b50d97e762f87cc5c6b719e3ef.jpg
https://ria.ru/20250827/nagovitsina-2037852179.html
https://ria.ru/20250828/pik-2037995281.html
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036555451_27:0:1170:857_1920x0_80_0_0_d1e6048b52f5a4d380c41dc417ef909d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киргизия, в мире
Киргизия, В мире
В Федерации альпинизма Киргизии высказались об эвакуации тела Наговицыной

РИА Новости: вопрос эвакуации тела Наговицыной должны решать ее родственники

© Фото : соцсети Натальи НаговицынойРоссийская альпинистка Наталья Наговицина
Российская альпинистка Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети Натальи Наговицыной
Российская альпинистка Наталья Наговицина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Вопрос эвакуации тела оставшейся на пике Победы в Киргизии альпинистки Натальи Наговицыной должны решать родственники, такое мнение выразил РИА Новости президент Федерации альпинизма и скалолазания республики Эдуард Кубатов.
Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы - самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте примерно 7,2 тысячи метров над уровнем моря. Ее неоднократно пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, при этом один из них погиб. Наговицина осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и некоторым количеством еды и воды. Попытки спасения альпинистки были официально прекращены 25 августа.
Место на склоне пика Победы, где застряла россиянка Наговицина - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Появилось видео с места в горах, где застряла российская альпинистка
27 августа 2025, 13:18
"Таких фактов, когда удавалось спустить тело с Победы, совсем немного. Их практически единицы. Все зависит от того, какого мнения или какой позиции будет придерживаться сторона Наговицыной. Вероятность спуска тела с высоты 7200 метров очень невысокая. Я бы оценил ее - меньше 10%. Во-первых, это очень опасно. Во-вторых, пытаясь спустить тело, можно подвергнуть риску всех тех людей, которые согласятся на подобное мероприятие", - рассказал он.
По словам Кубатова, подобная операция потребует очень серьезной подготовки, большого количества участников и на нее придется потратить очень много денег.
"Вообще, честно говоря, мне кажется, не надо тревожить сейчас Наталью. На той территории, у подножия скалы Птица, похоронены 5-6 человек. Они остаются там. Мое мнение, альпинистское мнение, я не затрагиваю сторону Наговицыной, но мое мнение - не надо ее трогать, надо оставить. Она погибла, совершая свой личный подвиг на Победе. Все, что было связано с Наговицыной, это череда ее личных ошибок и ее личной ответственности. Но, повторюсь, все зависит от того, что выберет сторона Наговицыной… Я ничего не могу советовать", - уточнил президент Федерации альпинизма и скалолазания.
Он рассказал, что альпинисты, совершающие восхождения на такие экстремальные высоты, дают согласие, устное - а иногда и письменное, что в случае трагедии готовы остаться в горах.
"Это тяжелый с моральной стороны, но ответственный выбор. Но я не хочу углубляться в частные вещи, пусть решают родственники", - повторил Кубатов.
Наталья Наговицина - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Наговициной год назад отказали в восхождении на Пик Победы
28 августа 2025, 05:19
 
КиргизияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала