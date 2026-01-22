Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянского наемника, воевавшего за ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 22.01.2026
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянского наемника, воевавшего за ВСУ
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянского наемника, воевавшего за ВСУ
Дело наемника ВСУ из Италии Кевина Кьяппалоне, принимавшего участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ до 2023 года, заочно рассмотрит Верховный суд РИА Новости, 22.01.2026
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянского наемника, воевавшего за ВСУ

Верховный суд ДНР заочно рассмотрит дело итальянского наёмника ВСУ Кьяппалоне

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дело наемника ВСУ из Италии Кевина Кьяппалоне, принимавшего участие в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ до 2023 года, заочно рассмотрит Верховный суд ДНР, сообщает Генпрокуратура России.
«
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Итальянской Республики Кевина Кьяппалоне. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в апреле 2022 года Кьяппалоне через Польшу прибыл на Украину и вступил в состав "Интернационального легиона". Он прошел военную подготовку для получения навыков обращения с боевым оружием, обучения стратегии, тактике и способам ведения войны. После этого до февраля 2023 года наемник участвовал в боевых действиях против военнослужащих ВС РФ, за что получил более 590 тысяч рублей.
"Кьяппалоне объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в ГП РФ.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ
25 августа 2025, 13:26
 
