Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, сообщил
глава Минздрава Михаил Мурашко.
«
"Все задачи, которые были поставлены национальным проектом, выполнены", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Самой масштабной целью была модернизация первичного звена здравоохранения. В стране отремонтировали и открыли почти 17 тысяч объектов.
Объем поставок отечественного оборудования в медучреждения во время реализации нацпроекта приблизился в среднем к 63%. Внедрение системы централизованных закупок позволило снизить стоимость медицинских товаров на 40%, добавил Мурашко.
Национальный проект "Здравоохранение" реализовывали с 2019-го по 2024 год. Его ключевые цели — снижение смертности и кадрового дефицита, улучшение доступности медпомощи, упрощение процедуры записи на прием к врачу, создание условий для профосмотров всех граждан не реже раза в год.
Президент Владимир Путин призывал при реализации нацпроектов обратить особое внимание на проблемы в здравоохранении. По его словам, предстоит серьезно изменить принципы работы этой сферы, в центре внимания должен находиться человек и его здоровье.