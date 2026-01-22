Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

« "Все задачи, которые были поставлены национальным проектом, выполнены", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Самой масштабной целью была модернизация первичного звена здравоохранения. В стране отремонтировали и открыли почти 17 тысяч объектов.

Объем поставок отечественного оборудования в медучреждения во время реализации нацпроекта приблизился в среднем к 63%. Внедрение системы централизованных закупок позволило снизить стоимость медицинских товаров на 40%, добавил Мурашко.

Национальный проект "Здравоохранение" реализовывали с 2019-го по 2024 год. Его ключевые цели — снижение смертности и кадрового дефицита, улучшение доступности медпомощи, упрощение процедуры записи на прием к врачу, создание условий для профосмотров всех граждан не реже раза в год.