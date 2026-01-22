Рейтинг@Mail.ru
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 22.01.2026
12:01 22.01.2026 (обновлено: 13:02 22.01.2026)
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение" - РИА Новости, 22.01.2026
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"
Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 22.01.2026
Мурашко сообщил о выполнении всех задач по нацпроекту "Здравоохранение"

Мурашко: все задачи по нацпроекту "Здравоохранение" выполнены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Михаил Мурашко - 22.01.2026
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Все цели нацпроекта "Здравоохранение" достигнуты, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«
"Все задачи, которые были поставлены национальным проектом, выполнены", — рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко
21 января, 20:02
Самой масштабной целью была модернизация первичного звена здравоохранения. В стране отремонтировали и открыли почти 17 тысяч объектов.
Объем поставок отечественного оборудования в медучреждения во время реализации нацпроекта приблизился в среднем к 63%. Внедрение системы централизованных закупок позволило снизить стоимость медицинских товаров на 40%, добавил Мурашко.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Мурашко рассказал о снижении материнской смертности в 2025 году
20 января, 10:36
Национальный проект "Здравоохранение" реализовывали с 2019-го по 2024 год. Его ключевые цели — снижение смертности и кадрового дефицита, улучшение доступности медпомощи, упрощение процедуры записи на прием к врачу, создание условий для профосмотров всех граждан не реже раза в год.
Президент Владимир Путин призывал при реализации нацпроектов обратить особое внимание на проблемы в здравоохранении. По его словам, предстоит серьезно изменить принципы работы этой сферы, в центре внимания должен находиться человек и его здоровье.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин подписал указ об утверждении Стратегии развития здравоохранения
9 декабря 2025, 02:31
 
