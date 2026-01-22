Рейтинг@Mail.ru
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 22.01.2026
16:47 22.01.2026
На Крымском мосту возобновили движение
На Крымском мосту возобновили движение - РИА Новости, 22.01.2026
На Крымском мосту возобновили движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:47:00+03:00
2026-01-22T16:47:00+03:00
общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту возобновили движение

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили, сообщает оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 15.15 мск. Причины не назывались. Мост был закрыт более часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
ОбществоРеспублика КрымКрымский мост
 
 
