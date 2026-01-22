https://ria.ru/20260122/most-2069610549.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 22.01.2026
общество
республика крым
крымский мост
республика крым
