Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг - РИА Новости, 22.01.2026
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг
Москвичам стоит выбирать для поездок городской транспорт в четверг из-за возможных локальных ограничений движения, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:25:00+03:00
2026-01-22T08:25:00+03:00
2026-01-22T10:06:00+03:00
общество
новый год
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг
