Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг - РИА Новости, 22.01.2026
08:25 22.01.2026 (обновлено: 10:06 22.01.2026)
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг
Москвичам стоит выбирать для поездок городской транспорт в четверг из-за возможных локальных ограничений движения, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.01.2026
2026
общество, новый год
Общество, Новый год
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт в четверг из-за ограничений

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москвичам стоит выбирать для поездок городской транспорт в четверг из-за возможных локальных ограничений движения, сообщает столичный департамент транспорта.
"В связи с возможными локальными ограничениями движения в центре сегодня для поездок используйте метро. Поездки на автомобиле планируйте после 20:00. Так будет быстрее", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения.
Спецпосланник Стивен Уиткофф и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
21 января, 13:30
 
