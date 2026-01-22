https://ria.ru/20260122/moskva-2069676177.html
В Москве временно перекрыли движение в центре
Движение временно перекрыто на ряде участков в центре Москвы в четверг, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 22.01.2026
