Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя", - рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - отметил Бирюков.