https://ria.ru/20260122/moskva-2069634687.html
Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания
Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания - РИА Новости, 22.01.2026
Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания
Специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:40:00+03:00
2026-01-22T16:40:00+03:00
2026-01-22T16:40:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
моэк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_0:239:2795:1811_1920x0_80_0_0_eab3dfa3265f7625421a88c754fd7d06.jpg
https://ria.ru/20260122/derevya-2069501172.html
https://ria.ru/20260122/moskva-2069500490.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_06d7b40fb8167dd89863e87ab8c3ca0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, моэк
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, МОЭК
Температуру в системе отопления в Москве повышают из-за резкого похолодания
В Москве в связи с похолоданием повышают температуру в системе отопления
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства повышают температуру в системе отопления в Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, в связи с этим заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения. В настоящее время плавно повышаем температуру теплоносителя", - рассказал Бирюков.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Быстрое повышение и понижение температуры теплоносителя невозможно из-за естественной инерционности системы теплоснабжения. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.