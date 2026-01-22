Рейтинг@Mail.ru
В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих - РИА Новости, 22.01.2026
13:04 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskva-2069551805.html
В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих
В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих - РИА Новости, 22.01.2026
В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих
Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при взрыве двух баллонов с пропаном при проведении строительных работ на кровле здания на северо-западе... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:04:00+03:00
2026-01-22T13:04:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905207_0:69:3397:1980_1920x0_80_0_0_448309882a0bb0a61f9f4cecffd6cb8b.jpg
https://ria.ru/20260117/vzryv-2068499001.html
москва
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924905207_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_f2436e6c872a9b5694a63bafe8cbdf4f.jpg
1920
1920
true
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих

РИА Новости: 3 рабочих пострадали при взрыве двух баллонов с пропаном в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при взрыве двух баллонов с пропаном при проведении строительных работ на кровле здания на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Два двадцатилитровых баллона с пропаном взорвались во время строительных работ на кровле здания на улице Нижние Мневники. Возникшее возгорание было ликвидировано до прибытия дежурных подразделений пожарных.
"Предварительно, пострадали трое рабочих, от медицинской помощи отказались", - сказал собеседник агентства.
На месте пожара в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Происшествия
 
 
