В Москве при взрыве баллонов с пропаном пострадали трое рабочих

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Трое рабочих пострадали, по предварительной информации, при взрыве двух баллонов с пропаном при проведении строительных работ на кровле здания на северо-западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Два двадцатилитровых баллона с пропаном взорвались во время строительных работ на кровле здания на улице Нижние Мневники. Возникшее возгорание было ликвидировано до прибытия дежурных подразделений пожарных.