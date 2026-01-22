В Москве на стройке взорвались два баллона с пропаном

Рейтинг@Mail.ru
12:39 22.01.2026 (обновлено: 12:59 22.01.2026)
происшествия, москва
Происшествия, Москва
© Фото : Агентство "Москва"/TelegramПри проведении строительных работ в здании на улице Нижние Мневники произошёл взрыв двух баллонов с пропаном
При проведении строительных работ в здании на улице Нижние Мневники произошёл взрыв двух баллонов с пропаном
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два баллона с пропаном взорвались, по предварительной информации, при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, возникшее возгорание оперативно ликвидировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении строительных работ в здании на улице Нижние Мневники, предварительно, произошёл взрыв двух двадцатилитровых баллонов с пропаном", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возникшее в результате взрыва возгорание было ликвидировано до прибытия дежурных подразделений пожарных. Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Прокуратура назвала предварительную причину пожара в Красноярске
ПроисшествияМосква
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
