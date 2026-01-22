В Москве на стройке взорвались два баллона с пропаном

При проведении строительных работ в здании на улице Нижние Мневники произошёл взрыв двух баллонов с пропаном

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Два баллона с пропаном взорвались, по предварительной информации, при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, возникшее возгорание оперативно ликвидировали, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении строительных работ в здании на улице Нижние Мневники, предварительно, произошёл взрыв двух двадцатилитровых баллонов с пропаном", - сказал собеседник агентства.