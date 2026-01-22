В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы

В полицию обратился представитель автосалона и сообщил, что в течение полугода с автостоянки в Дорожном проезде похищено 26 иномарок, которые использовались для нужд организации, в том числе в рекламных целях. Ущерб превысил 64 миллиона рублей. Столичные полицейские установили и задержали злоумышленника.