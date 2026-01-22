Рейтинг@Mail.ru
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskva-2069515595.html
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы - РИА Новости, 22.01.2026
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы
Бывший работник автосалона похитил более 25 иномарок с его автостоянки в Москве, он задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:13:00+03:00
2026-01-22T11:13:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260121/moskva-2069278563.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы

Экс-сотрудник автосалона за полгода похитил 26 машин со стоянки фирмы в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший работник автосалона похитил более 25 иномарок с его автостоянки в Москве, он задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию обратился представитель автосалона и сообщил, что в течение полугода с автостоянки в Дорожном проезде похищено 26 иномарок, которые использовались для нужд организации, в том числе в рекламных целях. Ущерб превысил 64 миллиона рублей. Столичные полицейские установили и задержали злоумышленника.
"По предварительным данным, бывший работник компании нашел в одном из мессенджеров скупщика автомобилей и договорился с ним о противоправной сделке. Покупатель обеспечил оплату и вывоз иномарок на эвакуаторе с территории автостоянки", - написала Волк в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Волк добавила, что в нескольких регионах России обнаружены семь похищенных автомобилей, розыск остальных продолжается.
Женщина угнала снегоуборочную машину в Москве. Видео МВД России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Москве женщина угнала снегоуборочную машину
21 января, 12:23
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала