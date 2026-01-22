В Москве экс-работник автосалона украл более 25 иномарок со стоянки фирмы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Бывший работник автосалона похитил более 25 иномарок с его автостоянки в Москве, он задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В полицию обратился представитель автосалона и сообщил, что в течение полугода с автостоянки в Дорожном проезде похищено 26 иномарок, которые использовались для нужд организации, в том числе в рекламных целях. Ущерб превысил 64 миллиона рублей. Столичные полицейские установили и задержали злоумышленника.
"По предварительным данным, бывший работник компании нашел в одном из мессенджеров скупщика автомобилей и договорился с ним о противоправной сделке. Покупатель обеспечил оплату и вывоз иномарок на эвакуаторе с территории автостоянки", - написала Волк в Telegram-канале.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (Кража). Волк добавила, что в нескольких регионах России обнаружены семь похищенных автомобилей, розыск остальных продолжается.
