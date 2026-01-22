Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда на востоке столицы за десять лет обновили 25 зданий, выполненных в неоклассическом стиле. Архитектурные решения, основанные на строгой симметрии и четкости линий, вновь привлекают взгляды горожан и гостей столицы", - говорится в сообщении.