Рейтинг@Mail.ru
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:13 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskva-2069500490.html
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы - РИА Новости, 22.01.2026
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:13:00+03:00
2026-01-22T10:13:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021776780_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_061f903791e02babecdea0fc8bd5133b.jpg
https://ria.ru/20260106/remont-2066615920.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021776780_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_278eed8820020053965e64992e9350d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы

Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за 10 лет

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыОбновленные фасады в Москве
Обновленные фасады в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Обновленные фасады в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда на востоке столицы за десять лет обновили 25 зданий, выполненных в неоклассическом стиле. Архитектурные решения, основанные на строгой симметрии и четкости линий, вновь привлекают взгляды горожан и гостей столицы", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале, были отреставрированы в том числе здание с мезонинами и пилястрами в Измайловском проезде, дом с балюстрадой на Первомайской улице и образец поздней советской неоклассики с лепниной и барельефами на Мироновской улице.
Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев после реставрации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Москве за десять лет капитально отремонтировали 200 исторических домов
6 января, 14:18
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала