Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы - РИА Новости, 22.01.2026
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
22.01.2026
Фасады 25 домов в неоклассическом стиле отреставрировали на востоке Москвы
Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за 10 лет
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фасады 25 домов в стиле неоклассики отреставрировали на востоке Москвы за десять лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В рамках программы капитального ремонта жилого фонда на востоке столицы за десять лет обновили 25 зданий, выполненных в неоклассическом стиле. Архитектурные решения, основанные на строгой симметрии и четкости линий, вновь привлекают взгляды горожан и гостей столицы", - говорится в сообщении.
Как отмечается на портале, были отреставрированы в том числе здание с мезонинами и пилястрами в Измайловском проезде, дом с балюстрадой на Первомайской улице и образец поздней советской неоклассики с лепниной и барельефами на Мироновской улице.