В Москве задержали агента молдавских спецслужб
09:46 22.01.2026 (обновлено: 13:11 22.01.2026)
В Москве задержали агента молдавских спецслужб
В Москве задержали россиянина, сотрудничавшего с молдавской разведкой, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 22.01.2026
россия, москва, молдавия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Молдавия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Москве задержали россиянина, сотрудничавшего с молдавской разведкой, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность агента молдавских спецслужб", — говорится в релизе.
По данным ведомства, в декабре этот человек приехал в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. Его задержали на этапе подготовки. В изъятых у него гаджетах обнаружилась переписка с куратором из Кишинева. Фигурант сознался в преступлении и дает показания.
Следственное управлением ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Задержанного отправили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что это уже не первый подобный случай. В мае прошлого года в Москве задержали двух агентов, которые прибыли в Россию по поддельным документам с заданием от молдавской разведки.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
14 января, 13:38
 
РоссияМоскваМолдавияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
