В Москве задержали агента молдавских спецслужб

Следственное управлением ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Задержанного отправили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В ФСБ напомнили, что это уже не первый подобный случай. В мае прошлого года в Москве задержали двух агентов, которые прибыли в Россию по поддельным документам с заданием от молдавской разведки.