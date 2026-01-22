В Москве задержали агента молдавских спецслужб

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Москве задержали россиянина, сотрудничавшего с молдавской разведкой, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность агента молдавских спецслужб", — говорится в релизе.
По данным ведомства, в декабре этот человек приехал в Москву для выполнения задания Службы информации и безопасности Молдавии. Его задержали на этапе подготовки. В изъятых у него гаджетах обнаружилась переписка с куратором из Кишинева. Фигурант сознался в преступлении и дает показания.
Следственное управлением ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством". Задержанного отправили под стражу. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
В ФСБ напомнили, что это уже не первый подобный случай. В мае прошлого года в Москве задержали двух агентов, которые прибыли в Россию по поддельным документам с заданием от молдавской разведки.