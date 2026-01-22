Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП - РИА Новости, 22.01.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:03 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskva-2069494323.html
Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП
Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП - РИА Новости, 22.01.2026
Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП
В столице выделили в 2025 году 16 земельных участков под строительство современных промышленных предприятий и технопарков в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:03:00+03:00
2026-01-22T10:03:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069489994_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_5e7aef1413ca1bb0115fac880eb31f74.jpg
москва
москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП

Ликсутов: 16 земельных участков выделили для промышленных МаИП в Москве

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводственный комплекс
Производственный комплекс - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производственный комплекс
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В столице выделили в 2025 году 16 земельных участков под строительство современных промышленных предприятий и технопарков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«
"По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина город последовательно развивает промышленную инфраструктуру. В 2025 году в рамках программы масштабных инвестиционных проектов инвесторам предоставлено 16 земельных участков под размещение новых производственных комплексов", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что общая площадь всех объектов составила более 525 тысяч квадратных метров.
Так, новые МаИП расположатся в семи административных округах Москвы. Большая часть объектов появится в Восточном, Юго-Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах. Часть масштабных инвестиционных проектов в Новой Москве реализуется в рамках создания промышленных кластеров.
Например, около поселка Спортбазы формируется крупный строительный кластер. Он объединит производителей железобетонных и строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий, деревянных напольных покрытий и другой продукции. На данный момент запланировано строительство свыше 400 тысяч квадратных метров промплощадей. На новых предприятиях появится около 14 тысяч рабочих мест.
Кроме того, в Краснопахорском районе формируется крупный пищевой кластер. Он объединит предприятия по производству и переработке продуктов питания, в том числе разные направления хлебопекарной, рыбоперерабатывающей и мясоперерабатывающей промышленности. Таким образом, площадь промобъектов превысит 800 тысяч квадратных метров, на новых предприятиях появится свыше 13 тысяч рабочих мест.
«
"Масштабные инвестиционные проекты, одобренные в 2025 году, открывают новые возможности для развития города и повышения занятости москвичей. Общий объем инвестиций превысил 58 миллиардов рублей, а реализация объектов позволит создать более 6,8 тысячи новых современных рабочих мест для квалифицированных специалистов", — рассказал министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
Значимую часть новых проектов составляют объекты инфраструктуры. Это промышленные технопарки с общей площадью около 160 тысяч квадратных метров, на них будет создано свыше 2,6 тысячи рабочих мест. В Москве строятся и предприятия автомобильной, тяжелой, пищевой и фармацевтической отраслей, которые обеспечат более 2,9 тысячи рабочих мест. Данные площадки помогают расти деловой активности, привлекают новых резидентов и формируют современные высокотехнологичные производственные экосистемы.
Также реализуются проекты в строительной электронной промышленности. Здесь будет создано свыше 1,2 тысячи рабочих мест. Новые предприятия обеспечат выпуск строительных материалов, высокотехнологичных приборов и медицинских изделий. Это укрепит производственный потенциал столицы и расширит компетенции Москвы в сфере инновационных технологий.
МаИП реализуются в Москве с 2016 года. Они являются одним из ключевых инструментов развития городской экономики. Благодаря МаИП инвесторы могут на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательствами по созданию новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
