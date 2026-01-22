https://ria.ru/20260122/moskva-2069485791.html
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик - РИА Новости, 22.01.2026
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
Тенденция снижения высоты сугробов в Москве сменится тенденцией на увеличение - в начале следующей недели они подрастут на 2-4 сантиметра, сообщил РИА Новости...
москва
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тенденция снижения высоты сугробов в Москве сменится тенденцией на увеличение - в начале следующей недели они подрастут на 2-4 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Небольшой снег возможен в четверг и в пятницу, но никакого влияния на снежный покров он не окажет, так как снега будет совсем мало. Затем в субботу и в воскресенье ожидаются сильные морозы, без осадков, будет сухая погода", - сказал Леус
.
Он подчеркнул, что осадки вернутся в столицу в понедельник во второй половине дня. "Сильными они не ожидаются, тем не менее, тренд на понижение снежного покрова сменится трендом на его увеличение. За понедельник и вторник снежный покров в столице подрастет на 2-4 сантиметра", - уточнил Леус.