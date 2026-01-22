Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик

Он подчеркнул, что осадки вернутся в столицу в понедельник во второй половине дня. "Сильными они не ожидаются, тем не менее, тренд на понижение снежного покрова сменится трендом на его увеличение. За понедельник и вторник снежный покров в столице подрастет на 2-4 сантиметра", - уточнил Леус.