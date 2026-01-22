Рейтинг@Mail.ru
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:49 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskva-2069485791.html
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик - РИА Новости, 22.01.2026
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик
Тенденция снижения высоты сугробов в Москве сменится тенденцией на увеличение - в начале следующей недели они подрастут на 2-4 сантиметра, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T08:49:00+03:00
2026-01-22T08:49:00+03:00
общество
москва
михаил леус
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067804664_0:105:3283:1952_1920x0_80_0_0_8e58e3fe04991359309f18d97dce2599.jpg
https://ria.ru/20260121/pogoda-2069316455.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067804664_435:0:3164:2047_1920x0_80_0_0_57a55c0c2f8598a0627fe7b8303c148a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, михаил леус, новый год
Общество, Москва, Михаил Леус, Новый год
Сугробы в Москве подрастут на следующей неделе, рассказал синоптик

Леус: сугробы в Москве в начале следующей недели подрастут на 2-4 см

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудница коммунальных служб убирает снег в Москве
Сотрудница коммунальных служб убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сотрудница коммунальных служб убирает снег в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Тенденция снижения высоты сугробов в Москве сменится тенденцией на увеличение - в начале следующей недели они подрастут на 2-4 сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Небольшой снег возможен в четверг и в пятницу, но никакого влияния на снежный покров он не окажет, так как снега будет совсем мало. Затем в субботу и в воскресенье ожидаются сильные морозы, без осадков, будет сухая погода", - сказал Леус.
Он подчеркнул, что осадки вернутся в столицу в понедельник во второй половине дня. "Сильными они не ожидаются, тем не менее, тренд на понижение снежного покрова сменится трендом на его увеличение. За понедельник и вторник снежный покров в столице подрастет на 2-4 сантиметра", - уточнил Леус.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
21 января, 14:35
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала