Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Облачная погода, местами слабый снег, температура до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
РИА Новости: в Москве в четверг ожидается облачная погода и до минус восьми
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег, температура до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве
сейчас пасмурно - облака на 210 метров, местами небольшой снег, видимость более 10 километров. Ветер восточный 5 метров в секунду, влажность 86%, на термометре минус 6,6 (градусов - ред.), на барометре 753,4 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец
.
Синоптик уточнил, что в течение дня, в тылу уходящего циклона, преимущественно облачно, местами возможен слабый снег.
"Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха минус 5 - минус 8 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 754 миллиметра ртутного столба", - заключил Тишковец.