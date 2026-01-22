Рейтинг@Mail.ru
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 22.01.2026
07:58 22.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
общество, москва, евгений тишковет
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сотрудники коммунальных служб убирают снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Облачная погода, местами слабый снег, температура до минус 8 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве сейчас пасмурно - облака на 210 метров, местами небольшой снег, видимость более 10 километров. Ветер восточный 5 метров в секунду, влажность 86%, на термометре минус 6,6 (градусов - ред.), на барометре 753,4 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
21 января, 14:35
Синоптик уточнил, что в течение дня, в тылу уходящего циклона, преимущественно облачно, местами возможен слабый снег.
"Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Максимальная температура воздуха минус 5 - минус 8 градусов. Атмосферное давление стабильное и составит 754 миллиметра ртутного столба", - заключил Тишковец.
Девушка делает селфи на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В Гидромедцентре рассказали о погоде в Москве в феврале
15 января, 04:39
 
