В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших - РИА Новости, 22.01.2026
11:57 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moskalkova-2069531016.html
В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
курская область
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
общество
происшествия
курская область, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, общество, происшествия
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Общество, Происшествия
В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших

Москалькова: в Курской области нашли 1378 пропавших во время вторжения ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСело Погребки Курской области
Село Погребки Курской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Село Погребки Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область уже нашли, еще более 450 остаются в розыске, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло", — сказала она журналистам.
Омбудсмен уточнила, что реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь с момента вторжения ВСУ, создали ее аппарат совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном.
Кроме того, отметила Москалькова, с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения обнаружили 524 тела погибших.
Омбудсмен рассказала также, что киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам на территории России. Ракетным обстрелам и массовым налетам беспилотников и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. Только в январе от этих атак уже пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.
Президент Владимир Путин поставил перед органами военной юстиции зафиксировать все преступления ВСУ на российской территории, особенно против мирного населения, а от спецслужб — найти и покарать преступников.
