В Курском приграничье нашли почти 1,4 тысячи без вести пропавших
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Почти 1,4 тысячи без вести пропавших после вторжения ВСУ в Курскую область уже нашли, еще более 450 остаются в розыске, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
"В базу лиц, пропавших без вести, было внесено 2173 лица, из которых 1378 человек было найдено, 452 продолжают оставаться в розыске, 343 погибло", — сказала она журналистам.
Омбудсмен уточнила, что реестр жителей приграничья, с которыми была утрачена связь с момента вторжения ВСУ
, создали ее аппарат совместно с губернатором Курской области Александром Хинштейном
.
Кроме того, отметила Москалькова, с 6 августа 2024 года в местах массового захоронения обнаружили 524 тела погибших.
Омбудсмен рассказала также, что киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам на территории России. Ракетным обстрелам и массовым налетам беспилотников и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. Только в январе от этих атак уже пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Операция по освобождению области завершилась 26 апреля 2025-го.
Президент Владимир Путин
поставил перед органами военной юстиции зафиксировать все преступления ВСУ на российской территории, особенно против мирного населения, а от спецслужб — найти и покарать преступников.