Рейтинг@Mail.ru
Украина вернула тела двух российских военнопленных - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:47 22.01.2026 (обновлено: 09:48 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/moskalkova-2069494816.html
Украина вернула тела двух российских военнопленных
Украина вернула тела двух российских военнопленных - РИА Новости, 22.01.2026
Украина вернула тела двух российских военнопленных
Украинская сторона вернула России тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений, сообщила уполномоченный по... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:47:00+03:00
2026-01-22T09:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
https://ria.ru/20260119/moskva-2068826278.html
https://ria.ru/20260121/plennyj-2069405160.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Украина вернула тела двух российских военнопленных

Украина вернула России тела двух военных, попавших в плен без ранений

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинская сторона вернула России тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В мае 2025 года в плен ВСУ попали двое российских военнослужащих… Данный факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который опубликовал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчётливо сообщают о пленении", - рассказала Москалькова журналистам.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В Москве шестерых боевиков ВСУ будут заочно судить за убийства пленных
19 января, 15:50
Омбудсмен отметила, что киевские власти эту информацию по официальным запросам российской стороны не подтвердили.
"Уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена телами. Проведенные специалистами Минобороны России экспертизы установили в качестве причин смерти у обоих российских военнопленных многочисленные осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а также массовую кровопотерю в результате взрыва", - добавила она.
Москалькова подчеркнула, что Украина нарушает все установленные нормы международного гуманитарного права, а также положения Женевской конвенции.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Пленный рассказал об издевательствах над мобилизованными в ВСУ
21 января, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала