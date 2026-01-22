Украина вернула тела двух российских военнопленных

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинская сторона вернула России тела двух российских военнослужащих, которые в 2025 году попали в плен без каких-либо ранений, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В мае 2025 года в плен ВСУ попали двое российских военнослужащих… Данный факт был подтвержден украинским Telegram-каналом, который опубликовал с ними соответствующее видео 5 июня 2025 года. На нем они без каких-либо ранений отчётливо сообщают о пленении", - рассказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен отметила, что киевские власти эту информацию по официальным запросам российской стороны не подтвердили.
"Уже в сентябре и октябре 2025 года их тела были переданы России в рамках обмена телами. Проведенные специалистами Минобороны России экспертизы установили в качестве причин смерти у обоих российских военнопленных многочисленные осколочные ранения шеи с повреждением крупных сосудов, а также массовую кровопотерю в результате взрыва", - добавила она.
Москалькова подчеркнула, что Украина нарушает все установленные нормы международного гуманитарного права, а также положения Женевской конвенции.
