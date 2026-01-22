https://ria.ru/20260122/moskalkova-2069475344.html
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года - РИА Новости, 22.01.2026
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года
Более 220 человек пострадали от атак ВСУ с начала 2026 года, 56 из них погибли, в том числе трое детей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 22.01.2026
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года
Москалькова: с начала года от атак ВСУ погибли 56 человек