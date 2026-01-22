Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 22.01.2026 (обновлено: 07:18 22.01.2026)
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года
Москалькова рассказала о погибших от атак ВСУ с начала года

Москалькова: с начала года от атак ВСУ погибли 56 человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Более 220 человек пострадали от атак ВСУ с начала 2026 года, 56 из них погибли, в том числе трое детей, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Москалькова заявила журналистам, что нацистский киевский режим ежедневно наносит удары по гражданским объектам на территории России.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Белгородской области с начала СВО погибли 440 мирных жителей
Вчера, 07:02
"Непрекращающимся ракетным обстрелам мирного населения, а также массовым налетам БПЛА и FPV-дронов чаще всего подвергаются Херсонская, Воронежская, Брянская и Курская области. От атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей", - сказала она.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
