Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/more-2069644070.html
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега - РИА Новости, 22.01.2026
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега
Балтийское море у берега в Калининградской области может замерзать на 50 – 60 метров и даже до километра, морозы, которые сейчас стоят в регионе, создают для... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:57:00+03:00
2026-01-22T16:57:00+03:00
калининградская область
балтийское море
калининград
балтийский федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597678428_0:386:960:926_1920x0_80_0_0_444b9e6b72f123923a44d78de98520bb.jpg
https://ria.ru/20251012/okean-2047755102.html
https://ria.ru/20260120/mks-2069105535.html
калининградская область
балтийское море
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597678428_0:241:960:961_1920x0_80_0_0_e97aa78ae7c9f14b52d73f8d0bc2f122.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, балтийское море, калининград, балтийский федеральный университет
Калининградская область, Балтийское море, Калининград, Балтийский федеральный университет
В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега

Белов: Балтийское море у берега в Калининграде может замерзнуть на 50 метров

© РИА НовостиЗамерзшее Балтийское море в Калининградской области
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Замерзшее Балтийское море в Калининградской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЛИНИНГРАД, 22 янв – РИА Новости. Балтийское море у берега в Калининградской области может замерзать на 50 – 60 метров и даже до километра, морозы, которые сейчас стоят в регионе, создают для этого все условия, рассказал РИА Новости научный сотрудник НОЦ (Научно – образовательного центра) "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. Канта Николай Белов.
"В принципе то, что мы сейчас называем замерзанием моря, называется припай. Явление не такое уж и редкое, с периодичностью где-то раз в пять лет оно у нас происходит. По-моему, до этого оно было у нас в 2020 или 2021 году. Формируется такая полоса льда у берега, причём припай, собственно, потому что он прикреплён к берегу", - сказал Белов.
Цветение фитопланктона в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Океанолог предупредил об опасности красных приливов
12 октября 2025, 04:21
Он уточнил, что при припае всё равно остаётся открытая вода. Для замерзания всего моря нужны экстремальные температуры – 20 градусов и ниже, которые бы долго держались. В этом веке такого еще не было. Морозы, которые установились сейчас в Калининградской области, продлятся около трех недель, но все равно они способствую "разрастанию" припая.
"Ширина у него (припая – ред.) достаточно большая, то есть она может достигать 50-60 метров, в некоторых случаях до километра… Для формирования есть все условия. Среднесуточная температура уходит меньше минус 10 градусов, практически штилевая погода - то есть слабый ветер, и все это приводит к тому, что он начинает формироваться, ну, как и положено, как по учебнику фактически про припаи. Если ветер поменяется или усилится, он тут же практически исчезнет. Быстро очень", - добавил Белов.
Он подчеркнул, что припай не опасен для обитателей Балтийского моря, а вот для людей, которые любят гулять по прибрежному льду, создает риски. Первые 10 – 15 метров лед лежит практически на дне, на песке. Дальше – вода открытая, и там очень красиво. Но море лед подмывает, и он может треснуть в любой момент.
По данным Telegram–канала "Погода и метеоявления в Калининградской области, четверг стал самым холодным днем с начала морозов: среднесуточная температура на метеостанции Калининграда (Низовье) составила мину 12,2°С, что на 10,9°С ниже климатической нормы. Вероятность потепления как минимум до слабых морозов есть только на следующей неделе.
Полярное сияние, снятое с борта МКС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Космонавт рассказал, как МКС проплыла через редкое полярное сияние
20 января, 17:35
 
Калининградская областьБалтийское мореКалининградБалтийский федеральный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала