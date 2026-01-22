В Калининграде рассказали о замерзании Балтийского моря у берега

КАЛИНИНГРАД, 22 янв – РИА Новости. Балтийское море у берега в Калининградской области может замерзать на 50 – 60 метров и даже до километра, морозы, которые сейчас стоят в регионе, создают для этого все условия, рассказал РИА Новости научный сотрудник НОЦ (Научно – образовательного центра) "Геоэкология и морское природопользование" БФУ им. Канта Николай Белов.

"В принципе то, что мы сейчас называем замерзанием моря, называется припай. Явление не такое уж и редкое, с периодичностью где-то раз в пять лет оно у нас происходит. По-моему, до этого оно было у нас в 2020 или 2021 году. Формируется такая полоса льда у берега, причём припай, собственно, потому что он прикреплён к берегу", - сказал Белов.

Он уточнил, что при припае всё равно остаётся открытая вода. Для замерзания всего моря нужны экстремальные температуры – 20 градусов и ниже, которые бы долго держались. В этом веке такого еще не было. Морозы, которые установились сейчас в Калининградской области , продлятся около трех недель, но все равно они способствую "разрастанию" припая.

"Ширина у него (припая – ред.) достаточно большая, то есть она может достигать 50-60 метров, в некоторых случаях до километра… Для формирования есть все условия. Среднесуточная температура уходит меньше минус 10 градусов, практически штилевая погода - то есть слабый ветер, и все это приводит к тому, что он начинает формироваться, ну, как и положено, как по учебнику фактически про припаи. Если ветер поменяется или усилится, он тут же практически исчезнет. Быстро очень", - добавил Белов.

Он подчеркнул, что припай не опасен для обитателей Балтийского моря , а вот для людей, которые любят гулять по прибрежному льду, создает риски. Первые 10 – 15 метров лед лежит практически на дне, на песке. Дальше – вода открытая, и там очень красиво. Но море лед подмывает, и он может треснуть в любой момент.