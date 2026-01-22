В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины

КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Молдавские правоохранители пресекли попытку нелегальной миграции через молдавско-украинскую границу восьми граждан Украины, которые при задержании запросили убежище на территории Молдавии, сообщила пресс-служба погранполиции республики.
"Пограничники в сотрудничестве с таможенниками пресекли попытку незаконной миграции, обнаружив восемь человек, намеревавшихся незаконно въехать на территорию Республики Молдова, которые прятались в грузовом отсеке фуры. Факт был обнаружен во время пограничного контроля грузовика, который, согласно представленным документам, перевозил груз с Украины в Республику Молдова", - говорится в сообщении на сайте погранполиции.
По данным погранполиции, инцидент произошел на совместном пограничном пункте "Паланка - Маяки - Удобное" на пути в Молдавию. Троих молдавских граждан - двоих водителей и организатора пребывания мигрантов на территории республики и их транзита в страны-участницы Евросоюза - задержали и поместили под предварительный арест на 30 суток, добавила погранполиция. Нелегальные мигранты - граждане Украины, которые при задержании запросили убежища на территории Молдавии в соответствии с действующими правовыми процедурами, уточнила погранполиция.
"По предварительной информации, каждый мигрант должен был заплатить 12 тысяч долларов за содействие незаконному пересечению границы и последующему перемещению. Собранные данные указывают на то, что операция была организована трансграничной преступной группировкой, активные члены которой действуют как на территории Республики Молдова, так и на территории Украины", - заключила погранполиция.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в марте 2025 года заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
