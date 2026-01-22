Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:10 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/moldaviya-2069707696.html
В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины
В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины - РИА Новости, 22.01.2026
В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины
Молдавские правоохранители пресекли попытку нелегальной миграции через молдавско-украинскую границу восьми граждан Украины, которые при задержании запросили... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:10:00+03:00
2026-01-22T22:10:00+03:00
в мире
украина
молдавия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:63:1342:818_1920x0_80_0_0_3043798e3970999413f6cf4f020d4313.jpg
https://ria.ru/20260116/moldavija-2068307368.html
https://ria.ru/20251226/moldavija-2064964374.html
украина
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981699519_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_46fa33a20902d1e56f347ef7e979b5a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Молдавия, Вооруженные силы Украины
В Молдавии пресекли попытку незаконной миграции с Украины

В Молдавии пограничники пресекли попытку нелегальной миграции с Украины

© Sputnik / Miroslav RotariАвтомобиль полиции в Молдавии
Автомобиль полиции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Miroslav Rotari
Автомобиль полиции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 22 янв - РИА Новости. Молдавские правоохранители пресекли попытку нелегальной миграции через молдавско-украинскую границу восьми граждан Украины, которые при задержании запросили убежище на территории Молдавии, сообщила пресс-служба погранполиции республики.
"Пограничники в сотрудничестве с таможенниками пресекли попытку незаконной миграции, обнаружив восемь человек, намеревавшихся незаконно въехать на территорию Республики Молдова, которые прятались в грузовом отсеке фуры. Факт был обнаружен во время пограничного контроля грузовика, который, согласно представленным документам, перевозил груз с Украины в Республику Молдова", - говорится в сообщении на сайте погранполиции.
Миротворец на блок посту в районе Вадул-луй-Водэ в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Шесть украинцев задержали при попытке пересечь молдавскую границу
16 января, 14:03
По данным погранполиции, инцидент произошел на совместном пограничном пункте "Паланка - Маяки - Удобное" на пути в Молдавию. Троих молдавских граждан - двоих водителей и организатора пребывания мигрантов на территории республики и их транзита в страны-участницы Евросоюза - задержали и поместили под предварительный арест на 30 суток, добавила погранполиция. Нелегальные мигранты - граждане Украины, которые при задержании запросили убежища на территории Молдавии в соответствии с действующими правовыми процедурами, уточнила погранполиция.
"По предварительной информации, каждый мигрант должен был заплатить 12 тысяч долларов за содействие незаконному пересечению границы и последующему перемещению. Собранные данные указывают на то, что операция была организована трансграничной преступной группировкой, активные члены которой действуют как на территории Республики Молдова, так и на территории Украины", - заключила погранполиция.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. На этом фоне мужчины призывного возраста всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в марте 2025 года заявил, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями: избивают людей, сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Полиция патрулирует улицы Кишинева во время митинга сторонников Демократической партии Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Молдавии ликвидировали сеть наркоторговли, состоящую из украинцев
26 декабря 2025, 18:30
 
В миреУкраинаМолдавияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала