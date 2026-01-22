Рейтинг@Mail.ru
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ - РИА Новости, 22.01.2026
16:32 22.01.2026
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ - РИА Новости, 22.01.2026
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ
Озвученные властями Молдавии планы по выходу из СНГ не основаны на экономических причинах, а являются демонстрацией приверженности политике евроинтеграции,... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, молдавия, брюссель, михай попшой, снг, содружество , евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Михай Попшой, СНГ, Содружество , Евросоюз
Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ

Татищев: план Молдавии по выходу из СНГ основан на политике, без учета экономики

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Озвученные властями Молдавии планы по выходу из СНГ не основаны на экономических причинах, а являются демонстрацией приверженности политике евроинтеграции, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. В соответствии с уставом СНГ, Молдавия должна будет за год известить организацию о выходе из нее. Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что Молдавия и Украина свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества, однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, юридически и фактически, они остаются в составе организации.
Люди с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Молдавия инициирует выход из СНГ вопреки интересам народа, заявил сенатор
21 января, 16:40
"Власти Молдовы идут по пути форсированной евроинтеграции и демонстрируют своему населению безальтернативность этого пути всеми возможными способами, в том числе за счет отрицания любых других интеграционных объединений, которые в общем-то выгодны для Молдовы. При этом учитывается не какая-либо экономическая выгода, а присутствует политический расчет", - сказал Татищев.
По его словам, власти Молдавии испытывают достаточно сильное давление со стороны Брюсселя относительно выхода из СНГ и во многом реализуют те установки, которые от ЕС и получают. Собеседник агентства подчеркнул, что процесс разрыва связей с СНГ Молдавия запустила достаточно давно. Он напомнил, что страна постепенно денонсирует отдельные соглашения в рамках СНГ, переходя на формат двустороннего сотрудничества.
"Процесс выхода из СНГ растянется, скорее всего, на достаточно длительный срок. На год, может быть, и больше … Этот процесс Кишинев хочет сделать безболезненным для страны, а, с другой стороны, демонстративно показывает, что европейский путь является как бы чем-то предрешенным", - сказал Татищев.
Он подчеркнул, что власти Молдавии не учитывают мнение многочисленных сторонников СНГ, которые есть в стране. "Идет фактически навязывание Молдове определенного пути развития без оглядки на те экономические выгоды, которыми сопровождается нахождение Молдовы в СНГ. Страна не идет по пути развития экономических связей со всеми теми государствами, с которыми могла бы развивать, а, если говорить более простым языком, кладет все яйца в одну корзину – ЕС", - продолжил Татищев.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Эксперт оценил решение Молдавии выйти из СНГ
21 января, 14:44
При этом он обратил внимание, что в случае выхода из СНГ одним из потенциальных чувствительных вопросов для Молдовы может стать визовый вопрос. Эксперт пояснил, что для Молдовы может встать вопрос введения визового режима и зеркальных мер со стороны стран Содружества. "И этот вопрос уже является чувствительным, потому что это вопрос - движения рабочей силы (трудовых мигрантов из Молдавии – ред.)", - констатировал эксперт.
Аналитик заметил, что выход Молдавии из СНГ негативно повлияет на организацию, но не станет критическим. В то же время, по его словам, это будет в определенной степени негативный маркер для интеграции на постсоветском пространстве. Однако, как обратил внимание собеседник агентства, сейчас многие "старые" союзы и международные организации находятся в определенной кризисной ситуации. "СНГ показало свою жизнеспособность и устойчивость именно благодаря тому, что в ДНК СНГ уже вложено изначально антикризисное управление: организация образовалась в момент чудовищного экономического кризиса, который сотрясал все страны после развала Советского Союза. Таким образом, у СНГ есть опыт, как нужно вести себя в кризисной ситуации, и опыт пребывания в состоянии нестабильности", - констатировал Татищев.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Слова Санду о присоединении к Румынии тянут на измену, заявили в Молдавии
20 января, 16:50
 
В миреМолдавияБрюссельМихай ПопшойСНГСодружествоЕвросоюз
 
 
