Аналитик прокомментировал планы Молдавии по выходу из СНГ

МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Озвученные властями Молдавии планы по выходу из СНГ не основаны на экономических причинах, а являются демонстрацией приверженности политике евроинтеграции, заявил РИА Новости аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

В понедельник глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил, что ведомство начало необходимые процедуры для полного выхода республики из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ , а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. В соответствии с уставом СНГ, Молдавия должна будет за год известить организацию о выходе из нее. Ранее в интервью РИА Новости генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что Молдавия и Украина свели к минимуму свое участие в деятельности органов Содружества, однако обращений о выходе из СНГ с их стороны не поступало, таким образом, юридически и фактически, они остаются в составе организации.

"Власти Молдовы идут по пути форсированной евроинтеграции и демонстрируют своему населению безальтернативность этого пути всеми возможными способами, в том числе за счет отрицания любых других интеграционных объединений, которые в общем-то выгодны для Молдовы. При этом учитывается не какая-либо экономическая выгода, а присутствует политический расчет", - сказал Татищев.

По его словам, власти Молдавии испытывают достаточно сильное давление со стороны Брюсселя относительно выхода из СНГ и во многом реализуют те установки, которые от ЕС и получают. Собеседник агентства подчеркнул, что процесс разрыва связей с СНГ Молдавия запустила достаточно давно. Он напомнил, что страна постепенно денонсирует отдельные соглашения в рамках СНГ, переходя на формат двустороннего сотрудничества.

"Процесс выхода из СНГ растянется, скорее всего, на достаточно длительный срок. На год, может быть, и больше … Этот процесс Кишинев хочет сделать безболезненным для страны, а, с другой стороны, демонстративно показывает, что европейский путь является как бы чем-то предрешенным", - сказал Татищев.

Он подчеркнул, что власти Молдавии не учитывают мнение многочисленных сторонников СНГ, которые есть в стране. "Идет фактически навязывание Молдове определенного пути развития без оглядки на те экономические выгоды, которыми сопровождается нахождение Молдовы в СНГ. Страна не идет по пути развития экономических связей со всеми теми государствами, с которыми могла бы развивать, а, если говорить более простым языком, кладет все яйца в одну корзину – ЕС", - продолжил Татищев.

При этом он обратил внимание, что в случае выхода из СНГ одним из потенциальных чувствительных вопросов для Молдовы может стать визовый вопрос. Эксперт пояснил, что для Молдовы может встать вопрос введения визового режима и зеркальных мер со стороны стран Содружества. "И этот вопрос уже является чувствительным, потому что это вопрос - движения рабочей силы (трудовых мигрантов из Молдавии – ред.)", - констатировал эксперт.