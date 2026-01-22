Рейтинг@Mail.ru
14:50 22.01.2026 (обновлено: 14:57 22.01.2026)
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 22 января 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей. Идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Новые автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
В России снизились продажи новых электромобилей
19 января, 09:51
 
