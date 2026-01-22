https://ria.ru/20260122/mishustin-2069592043.html
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России - РИА Новости, 22.01.2026
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России
Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:50:00+03:00
2026-01-22T14:50:00+03:00
2026-01-22T14:57:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069592930_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_ae0b99f194502f6cb6e122ca15fdcce6.jpg
https://ria.ru/20260119/rossija-2068705030.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069592930_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_312f90d7070418cbcd387b0ded9c9f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте производства электромобилей в России
Мишустин заявил о росте внутреннего производства электромобилей в России