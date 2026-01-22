Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Минтруд прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, подтвердили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера "MAX" для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск", — пояснили собеседники агентства.

При этом они подчеркнули, что министерство не планирует менять уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, прописанные в Трудовом кодексе.