Минск рассчитывает, что Совет мира Трампа расширит свой мандат - РИА Новости, 22.01.2026
16:31 22.01.2026 (обновлено: 16:32 22.01.2026)
Минск рассчитывает, что Совет мира Трампа расширит свой мандат
Минск рассчитывает, что Совет мира Трампа расширит свой мандат

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске. Архивное фото
МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Минск рассчитывает, что инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" расширит полномочия за пределы первоначально предлагаемого мандата по урегулированию на Ближнем Востоке.
Ранее в четверг посол Белоруссии в Швейцарии Александр Ганевич принял участие в церемонии утверждения устава "Совета мира" правительством США как депозитарием документа. Мероприятие состоялось на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. С подписанием документа президентом США Дональдом Трампом дан официальный старт формированию новой международной структуры. При этом делегация Белоруссии внесла в повестку дня заседания постоянного совета ОБСЕ пункт "Об инициативе президента США о создании "Совета мира" и выступила с заявлением.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Лукашенко подписал документ о присоединении к Совету мира Трампа
20 января, 18:29
"Важно, что заявленная цель работы "Совета мира" не только установление прочного мира на Ближнем Востоке, но и создание новой парадигмы урегулирования конфликтов глобального масштаба. Именно поэтому, принимая решение об участии в работе Совета мира, Беларусь смотрит в будущее и надеется, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы первоначально предлагаемого в инициативе мандата", - говорится в заявлении белорусской делегации, текст которого распространила пресс-служба МИД Белоруссии.
В заявлении отмечается, что идея учреждения Совета мира географически связана с пространством средиземноморского партнерского сотрудничества ОБСЕ: она родилась в контексте всеобъемлющего плана президента Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. "Безопасность не может быть избирательной, а мир – привилегией отдельных государств. Мир либо общий, либо его не будет вообще", - говорится в тексте.
В нем подчеркивается, что работа в Совете позволит стране "деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует скорейшему построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы". "Решение Беларуси поддержать эту инициативу и присоединиться к "Совету мира" закрепляет принципиальный курс на диалог, деэскалацию и поиск политико-дипломатических решений", - подчеркивается в тексте.
Там отмечается, что "Совет мира" как раз и призван институционализировать логику разговора, а не диктата в международных отношениях. "Инициатива президента США об учреждении "Совета мира" востребована, поскольку отвечает чаяниям народов, уставших от конфронтации, санкционного давления и блокового противостояния", - говорится в тексте.
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Орбан назвал Совет мира движением вперед
Вчера, 16:26
 
В миреБелоруссияСШАБлижний ВостокДональд ТрампОБСЕМирный план США по УкраинеМинск
 
 
