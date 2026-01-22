Минск рассчитывает, что Совет мира Трампа расширит свой мандат

МИНСК, 22 янв – РИА Новости. Минск рассчитывает, что инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" расширит полномочия за пределы первоначально предлагаемого мандата по урегулированию на Ближнем Востоке.

Ранее в четверг посол Белоруссии Швейцарии Александр Ганевич принял участие в церемонии утверждения устава "Совета мира" правительством США как депозитарием документа. Мероприятие состоялось на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе . С подписанием документа президентом США Дональдом Трампом дан официальный старт формированию новой международной структуры. При этом делегация Белоруссии внесла в повестку дня заседания постоянного совета ОБСЕ пункт "Об инициативе президента США о создании "Совета мира" и выступила с заявлением.

"Важно, что заявленная цель работы "Совета мира" не только установление прочного мира на Ближнем Востоке , но и создание новой парадигмы урегулирования конфликтов глобального масштаба. Именно поэтому, принимая решение об участии в работе Совета мира, Беларусь смотрит в будущее и надеется, что эта организация расширит свои рамки и полномочия далеко за пределы первоначально предлагаемого в инициативе мандата", - говорится в заявлении белорусской делегации, текст которого распространила пресс-служба МИД Белоруссии.

В заявлении отмечается, что идея учреждения Совета мира географически связана с пространством средиземноморского партнерского сотрудничества ОБСЕ: она родилась в контексте всеобъемлющего плана президента Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. "Безопасность не может быть избирательной, а мир – привилегией отдельных государств. Мир либо общий, либо его не будет вообще", - говорится в тексте.

В нем подчеркивается, что работа в Совете позволит стране "деятельно участвовать в глобальных процессах по урегулированию международных конфликтов, что в конечном итоге поспособствует скорейшему построению новой архитектуры безопасности, активно продвигаемой Беларусью в последние годы". "Решение Беларуси поддержать эту инициативу и присоединиться к "Совету мира" закрепляет принципиальный курс на диалог, деэскалацию и поиск политико-дипломатических решений", - подчеркивается в тексте.