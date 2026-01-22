Минобрнауки назвало расширение проекта по реформе образования важным этапом

Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Расширение и продление пилотного проекта по реформе высшего образования в России можно считать важным этапом перехода университетов к новой модели работы, сообщили РИА Новости в Минобрнауки РФ.

Ранее президент России Владимир Путин продлил пилотный проект по реформе высшего образования в РФ до 2030 года. Кроме того, эксперимент расширился на еще 11 вузов.

"Расширение числа участников пилотного проекта, установленное указом Президента Российской Федерации от 22.01.2026 № 27 – это последовательная реализация данной логики и важный этап перехода российских университетов к новой модели работы", - говорится в сообщении.