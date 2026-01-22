https://ria.ru/20260122/minkult-2069694449.html
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области - РИА Новости, 22.01.2026
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма региона. 22.01.2026
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма региона.
"Объединяем министерства культуры и туризма Ярославской области в одно ведомство. Наша задача – сделать управление этими сферами более современным и эффективным. Процесс объединения планируем завершить в течение двух месяцев", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Он подчеркнул, что решение принято в целях оптимизации управления культурным наследием и туристической привлекательностью территории, укрепления взаимодействия учреждений культуры и организаций сферы туризма.
Новая структура, по словам Евраева, поможет активнее реализовывать крупные проекты: сохранять культурное наследие, развивать музеи, поддерживать народные промыслы, создавать новые туристические маршруты.
"Это, в свою очередь, поможет привлечь в регион новые инвестиции, даст импульс экономике и увеличит привлекательность региона. Благодарю коллег, в частности, Ирину Ивановну Ширшову за профессиональную и ответственную работу на посту министра культуры – ее опыт и компетенции обязательно будут востребованы в дальнейшем", - отметил глава региона.
Возглавит объединенное ведомство Светлана Костышина, ранее работавшая заместителем руководителя администрации губернатора области и управляющим делами правительства области. Имеет большой опыт в сфере управления, а также в организации масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня, отмечают в областном правительстве.