Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма региона.

"Объединяем министерства культуры и туризма Ярославской области в одно ведомство. Наша задача – сделать управление этими сферами более современным и эффективным. Процесс объединения планируем завершить в течение двух месяцев", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Он подчеркнул, что решение принято в целях оптимизации управления культурным наследием и туристической привлекательностью территории, укрепления взаимодействия учреждений культуры и организаций сферы туризма.

Новая структура, по словам Евраева, поможет активнее реализовывать крупные проекты: сохранять культурное наследие, развивать музеи, поддерживать народные промыслы, создавать новые туристические маршруты.

"Это, в свою очередь, поможет привлечь в регион новые инвестиции, даст импульс экономике и увеличит привлекательность региона. Благодарю коллег, в частности, Ирину Ивановну Ширшову за профессиональную и ответственную работу на посту министра культуры – ее опыт и компетенции обязательно будут востребованы в дальнейшем", - отметил глава региона.