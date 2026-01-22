Рейтинг@Mail.ru
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
20:22 22.01.2026
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области - РИА Новости, 22.01.2026
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма региона.
2026-01-22T20:22:00+03:00
2026-01-22T20:22:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
Новости
ru-RU
михаил евраев
Ярославская область, Михаил Евраев
Минкультуры и минтуризма объединят в Ярославской области

Евраев объявил об объединении минкультуры и минтуризма в Ярославской области

© Михаил Евраев/TelegramГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Михаил Евраев/Telegram
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении министерства культуры и министерства туризма региона.
"Объединяем министерства культуры и туризма Ярославской области в одно ведомство. Наша задача – сделать управление этими сферами более современным и эффективным. Процесс объединения планируем завершить в течение двух месяцев", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Он подчеркнул, что решение принято в целях оптимизации управления культурным наследием и туристической привлекательностью территории, укрепления взаимодействия учреждений культуры и организаций сферы туризма.
Новая структура, по словам Евраева, поможет активнее реализовывать крупные проекты: сохранять культурное наследие, развивать музеи, поддерживать народные промыслы, создавать новые туристические маршруты.
"Это, в свою очередь, поможет привлечь в регион новые инвестиции, даст импульс экономике и увеличит привлекательность региона. Благодарю коллег, в частности, Ирину Ивановну Ширшову за профессиональную и ответственную работу на посту министра культуры – ее опыт и компетенции обязательно будут востребованы в дальнейшем", - отметил глава региона.
Возглавит объединенное ведомство Светлана Костышина, ранее работавшая заместителем руководителя администрации губернатора области и управляющим делами правительства области. Имеет большой опыт в сфере управления, а также в организации масштабных мероприятий всероссийского и международного уровня, отмечают в областном правительстве.
Ярославская областьМихаил Евраев
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
