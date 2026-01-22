Рейтинг@Mail.ru
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО - РИА Новости, 22.01.2026
21:25 22.01.2026
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО - РИА Новости, 22.01.2026
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст России разработал законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия,... РИА Новости, 22.01.2026
2026
Новости
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Минюст России разработал законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Обработка биометрических персональных данных подозреваемых и обвиняемых. Обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей, может осуществляться администрацией места содержания под стражей для установления их личности без согласия субъекта персональных данных", - говорится в законопроекте.
Предполагается, что обработка биометрии указанных категорий лиц применяется в целях обеспечения безопасности на объектах органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Также отмечается, что предлагаемые новеллы будут реализовываться в рамках мероприятий, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.
В российских вузах запустят сервис подтверждения личности по биометрии
30 декабря 2025, 00:29
 
