Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО - РИА Новости, 22.01.2026
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст России разработал законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия,... РИА Новости, 22.01.2026
Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО
Минюст подготовил проект об обработке биометрии осужденных и содержащихся в СИЗО
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Минюст России разработал законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия, соответствующий документ размещен
на портале проектов нормативных правовых актов.
"Обработка биометрических персональных данных подозреваемых и обвиняемых. Обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей, может осуществляться администрацией места содержания под стражей для установления их личности без согласия субъекта персональных данных", - говорится в законопроекте.
Предполагается, что обработка биометрии указанных категорий лиц применяется в целях обеспечения безопасности на объектах органов и учреждений уголовно-исполнительной системы.
Также отмечается, что предлагаемые новеллы будут реализовываться в рамках мероприятий, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением правительства.