Минюст подготовил проект об обработке биометрии лиц, содержащихся в СИЗО

"Обработка биометрических персональных данных подозреваемых и обвиняемых. Обработка сведений, которые характеризуют физиологические и биологические особенности подозреваемых и обвиняемых в местах содержания под стражей, может осуществляться администрацией места содержания под стражей для установления их личности без согласия субъекта персональных данных", - говорится в законопроекте.