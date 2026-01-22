Рейтинг@Mail.ru
В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/migranty-2069619237.html
В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах
В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах - РИА Новости, 22.01.2026
В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах
Британские власти приняли решение начать размещать нелегальных мигрантов в казармах возле Кроуборо на юге Англии в ближайшие дни, несмотря на недовольство... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:57:00+03:00
2026-01-22T15:57:00+03:00
в мире
ла-манш
англия
шотландия
sun
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591096319_0:0:3357:1889_1920x0_80_0_0_ae687debd3944676d237a76f0e738ddd.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069357766.html
https://ria.ru/20260120/ssha-2069172742.html
https://ria.ru/20260114/ssha-2067906390.html
ла-манш
англия
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134965_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_12460e0860b0b8565efce0e898d38350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ла-манш, англия, шотландия, sun
В мире, Ла-Манш, Англия, Шотландия, Sun
В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах

В британском Кроуборо нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в медиабанк
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Британские власти приняли решение начать размещать нелегальных мигрантов в казармах возле Кроуборо на юге Англии в ближайшие дни, несмотря на недовольство жителей, сообщил член местного совета Джеймс Партридж.
"Мне очень жаль, но я вынужден сообщить вам, что заместитель министра внутренних дел Алекс Норрис только что связался со мной, чтобы сообщить, что министерство внутренних дел приняло решение открыть армейский лагерь Кроуборо для временного размещения беженцев. Я сказал министру, что мы по-прежнему твердо убеждены в том, что это неправильное решение по всем известным вам причинам. Несмотря на наши решительные возражения, министр не прислушался ни к одному из нас. Лагерь, скорее всего, откроется в ближайшие несколько дней", - заявил Партридж в видео, опубликованном местным советом в соцсетях в четверг вечером.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп заявил о разрушительных последствиях миграционной политики
21 января, 16:50
Как передает газета Sun, первый автобус с мигрантами уже прибыл в военный лагерь рано утром в четверг. По состоянию на утро четверга вокруг лагеря наблюдается заметное присутствие полицейских. В предшествующие дни возле лагеря также были замечены грузовики, доставляющие генераторы, холодильные установки и другое оборудование.
Корреспондент РИА Новости в ноябре выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному полигону, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья. Петицию против размещения мигрантов на сайте Change.org подписали уже более 7,5 тысячи человек.
О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках, планируется размещать в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии, другая - в Кроуборо. В двух казармах разместят около 900 мигрантов. Использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш, поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США впервые за полвека зафиксировали обратную миграцию, заявил Трамп
20 января, 22:32
В ноябре в городке начались регулярные акции протеста против плана властей разместить сотни мигрантов в лагере. Местные жители заявляют, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выражают обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, припишут дополнительно 600 мигрантов. В конце ноября власти на фоне недовольства жителей объявили, что отложили реализацию плана.
В декабре группа активистов в Кроуборо сообщила, что оспаривает в Высоком суде Лондона планы британского правительства по размещению мигрантов в городе. Жители Кроуборо также создали "патруль", чтобы охранять город от "нежелательного поведения".
В 2025 году более 41 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на 13% больше, чем в 2024 году. Рекордный показатель зафиксировали в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Госдеп запретит въезд мигрантов, признанными "обузой" для США
14 января, 19:36
 
В миреЛа-МаншАнглияШотландияSun
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала