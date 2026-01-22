В Британии нелегальных мигрантов начинают размещать в казармах

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Британские власти приняли решение начать размещать нелегальных мигрантов в казармах возле Кроуборо на юге Англии в ближайшие дни, несмотря на недовольство жителей, сообщил член местного совета Джеймс Партридж.

"Мне очень жаль, но я вынужден сообщить вам, что заместитель министра внутренних дел Алекс Норрис только что связался со мной, чтобы сообщить, что министерство внутренних дел приняло решение открыть армейский лагерь Кроуборо для временного размещения беженцев. Я сказал министру, что мы по-прежнему твердо убеждены в том, что это неправильное решение по всем известным вам причинам. Несмотря на наши решительные возражения, министр не прислушался ни к одному из нас. Лагерь, скорее всего, откроется в ближайшие несколько дней", - заявил Партридж в видео, опубликованном местным советом в соцсетях в четверг вечером.

Как передает газета Sun , первый автобус с мигрантами уже прибыл в военный лагерь рано утром в четверг. По состоянию на утро четверга вокруг лагеря наблюдается заметное присутствие полицейских. В предшествующие дни возле лагеря также были замечены грузовики, доставляющие генераторы, холодильные установки и другое оборудование.

Корреспондент РИА Новости в ноябре выяснил, что жители Кроуборо, чьи дома расположены в районе, прилегающем к военному полигону, боятся за свою безопасность и ждут падения стоимости жилья. Петицию против размещения мигрантов на сайте Change.org подписали уже более 7,5 тысячи человек.

О планах по размещению нелегалов в казармах стало известно в конце октября. По замыслу британского МВД, нелегальных мигрантов, прибывающих в страну на лодках, планируется размещать в двух армейских казармах. Одна из них находится в Шотландии , другая - в Кроуборо. В двух казармах разместят около 900 мигрантов. Использование военных казарм также рассматривается как сдерживающий фактор для мигрантов, пересекающих пролив Ла-Манш , поскольку чиновники надеются, что такое размещение будет менее привлекательным, чем гостиницы.

В ноябре в городке начались регулярные акции протеста против плана властей разместить сотни мигрантов в лагере. Местные жители заявляют, что из соображений безопасности уже установили в своих домах сигнализацию, а также выражают обеспокоенность по поводу того, что к местным терапевтам, к которым и так приходится записываться с трудом, припишут дополнительно 600 мигрантов. В конце ноября власти на фоне недовольства жителей объявили, что отложили реализацию плана.

В декабре группа активистов в Кроуборо сообщила, что оспаривает в Высоком суде Лондона планы британского правительства по размещению мигрантов в городе. Жители Кроуборо также создали "патруль", чтобы охранять город от "нежелательного поведения".