Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД
18:10 22.01.2026 (обновлено: 18:13 22.01.2026)
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД
Москва ответит на высылку заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 22.01.2026
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД

МИД: Россия ответит на высылку заместителя военного атташе посольства в Берлине

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва ответит на высылку заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Россия даст соответствующий ответ", - сказали в ведомстве.
Ранее Spiegel написал, что Германия высылает заместителя военного атташе посольства России в Берлине по подозрению в работе на российские спецслужбы. Высылку дипломата подтвердил позднее немецкий МИД.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Посольство в ФРГ отвергло обвинения в адрес заместителя военного атташе
Россия Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) В мире Берлин (город) Москва
 
 
Заголовок открываемого материала