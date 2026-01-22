https://ria.ru/20260122/mid-2069663160.html
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД - РИА Новости, 22.01.2026
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД
Москва ответит на высылку заместителя военного атташе посольства РФ в Берлине, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 22.01.2026
Россия ответит на высылку сотрудника посольства в Берлине, заявили в МИД
МИД: Россия ответит на высылку заместителя военного атташе посольства в Берлине