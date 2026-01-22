Рейтинг@Mail.ru
16:42 22.01.2026 (обновлено: 16:48 22.01.2026)
МИД работает над поручением Путина по изучению предложения о Совете мира
МИД работает над поручением Путина по изучению предложения о Совете мира
МИД РФ работает над поручением президента России Владимира Путина по изучению инициативы президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе,... РИА Новости, 22.01.2026
МИД работает над поручением Путина по изучению предложения о Совете мира

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. МИД РФ работает над поручением президента России Владимира Путина по изучению инициативы президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МИД исполняет поручение президента и оно находится в проработке. Когда будет поручение выполнено, когда будет проанализирована эта проблематика, эта инициатива, тогда мы сможем ее полноформатно прокомментировать", - сказала она в ходе брифинга.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Политолог оценил идею Путина внести замороженные средства в "Совет мира"
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
