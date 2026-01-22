МИД работает над поручением Путина по изучению предложения о Совете мира

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. МИД РФ работает над поручением президента России Владимира Путина по изучению инициативы президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"МИД исполняет поручение президента и оно находится в проработке. Когда будет поручение выполнено, когда будет проанализирована эта проблематика, эта инициатива, тогда мы сможем ее полноформатно прокомментировать", - сказала она в ходе брифинга.