МИД работает над поручением Путина по изучению предложения о Совете мира

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. МИД РФ работает над поручением президента России Владимира Путина по изучению инициативы президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"МИД исполняет поручение президента и оно находится в проработке. Когда будет поручение выполнено, когда будет проанализирована эта проблематика, эта инициатива, тогда мы сможем ее полноформатно прокомментировать", - сказала она в ходе брифинга.
Трамп ранее объявил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал, что Соединенные Штаты получили согласие на участие в работе совета от 20-25 государств.