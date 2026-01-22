Рейтинг@Mail.ru
МИД порекомендовал дождаться истечения действия ДСНВ, чтобы сделать выводы
16:35 22.01.2026
МИД порекомендовал дождаться истечения действия ДСНВ, чтобы сделать выводы
россия, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, в мире, сша
Россия, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, В мире, США
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. МИД РФ предпочитает не злоупотреблять прогнозами, а рекомендует дождаться даты истечения действия ДСНВ 5 февраля, чтобы делать окончательные выводы по теме, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля, до этой даты остается еще около двух недель. В этих обстоятельствах предпочитаем не злоупотреблять прогнозами, дождаться указанной даты, такого рубежа, с тем, чтобы можно было делать окончательные выводы по указанному сюжету и обоснованно высказываться о перспективах развития событий", - сказала Захарова на брифинге, отвечая на вопрос о судьбе ДСНВ.
Она также напомнила слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова к любым сценариям.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
МИД назвал умозрительными слова Трампа о судьбе ДСНВ
Вчера, 16:32
 
РоссияМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваВ миреСША
 
 
