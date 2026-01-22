https://ria.ru/20260122/mid-2069623352.html
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера" - РИА Новости, 22.01.2026
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
Москва выражает недоумение из-за того, что США до сих пор не освободили двух российских членов экипажа танкера "Маринера", рассчитывает на их освобождение в... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:13:00+03:00
2026-01-22T16:13:00+03:00
2026-01-22T16:42:00+03:00
в мире
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg
https://ria.ru/20260109/otrabotka-2066991369.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c6887a213bb2f40d63fd662167baaf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
МИД выразил недоумение из-за задержки с освобождением 2 россиян с "Маринеры"