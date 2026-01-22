Рейтинг@Mail.ru
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
16:13 22.01.2026 (обновлено: 16:42 22.01.2026)
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"
2026
МИД рассчитывает на скорое освобождение россиян с танкера "Маринера"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Москва выражает недоумение из-за того, что США до сих пор не освободили двух российских членов экипажа танкера "Маринера", рассчитывает на их освобождение в самое ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время, и наши граждане смогут вскоре вернуться на Родину", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
Танкер Маринера - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
МИД рассказал о работе над возвращением освобожденных с танкера "Маринера"
9 января, 12:52
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
