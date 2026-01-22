МИД призвал к деэскалации ситуации в Иране

Официальный представитель российского МИД также добавила, что сейчас ситуация в стране стабилизируется.

"Мы с удовлетворением отмечаем продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране после инспирированных извне беспорядков и акций неповиновения", - сказала она.