МИД призвал к деэскалации ситуации в Иране

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва находится в контакте с Тегераном по поводу складывающейся в Иране ситуации, призывает к деэскалации, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты. С 8 января после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, протесты переросли в беспорядки и стали сопровождаться лозунгами против политического строя Ирана. В тот же день в стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
"Мы находимся в постоянном плотном контакте с иранскими партнерами, которые делятся с нами оценками складывающейся обстановки. Последовательно выступаем за деэскалацию напряженности вокруг Ирана и в регионе в целом. Настойчиво призываем вовлеченные стороны воздерживаться от опрометчивых и безрассудных шагов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Официальный представитель российского МИД также добавила, что сейчас ситуация в стране стабилизируется.
"Мы с удовлетворением отмечаем продолжающуюся нормализацию обстановки в Иране после инспирированных извне беспорядков и акций неповиновения", - сказала она.
