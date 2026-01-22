Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двустороннее взаимодействие - РИА Новости, 22.01.2026
12:23 22.01.2026
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двустороннее взаимодействие
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двустороннее взаимодействие
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков по телефону обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым двустороннее взаимодействие и международную проблематику,... РИА Новости, 22.01.2026
белоруссия, россия, максим рыженков, сергей лавров
Белоруссия, Россия, Максим Рыженков, Сергей Лавров
Глава МИД Белоруссии обсудил с Лавровым двустороннее взаимодействие

Рыженков и Лавров обсудили двустороннее взаимодействие и международные вопросы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Лавров и Максим Рыженков
Сергей Лавров и Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков по телефону обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым двустороннее взаимодействие и международную проблематику, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия и актуальным вопросам международной проблематики", - говорится в сообщении пресс-службы.
В белорусском МИД отметили, что министр иностранных дел России передал поздравления коллективу МИД Белоруссии с Днем дипломатического работника.
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Белоруссия и Россия обсудили защиту машиностроительного рынка СГ
21 января, 18:25
 
БелоруссияРоссияМаксим РыженковСергей Лавров
 
 
