Абсурдное заявление Мерца о России вызвало изумление во Франции
16:55 22.01.2026 (обновлено: 17:33 22.01.2026)
Абсурдное заявление Мерца о России вызвало изумление во Франции
Абсурдное заявление Мерца о России вызвало изумление во Франции
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в беспрекословной покорности США и абсурдности его внешнеполитической стратегии. РИА Новости, 22.01.2026
Абсурдное заявление Мерца о России вызвало изумление во Франции

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в беспрекословной покорности США и абсурдности его внешнеполитической стратегии.
Так политик отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосео намерении защищать Данию, Гренландию и Север от угрозы, якобы исходящей от России.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года
"Да, российской… Такой уровень пресмыкательства перед Вашингтоном просто поразителен! Клоунам, которые говорят о ЕС как о противодействующей силе, следовало бы спуститься с небес на землю: ЕС по своей сути атлантистский и покорный!" — написал он в соцсети Х.
Филиппо отметил, что преклонение перед США заложено в ДНК европейских стран и эта ситуация никогда не изменится.
В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
