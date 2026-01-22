МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо обвинил ЕС в беспрекословной покорности США и абсурдности его внешнеполитической стратегии.
Так политик отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосео намерении защищать Данию, Гренландию и Север от угрозы, якобы исходящей от России.
"Да, российской… Такой уровень пресмыкательства перед Вашингтоном просто поразителен! Клоунам, которые говорят о ЕС как о противодействующей силе, следовало бы спуститься с небес на землю: ЕС по своей сути атлантистский и покорный!" — написал он в соцсети Х.
Филиппо отметил, что преклонение перед США заложено в ДНК европейских стран и эта ситуация никогда не изменится.
В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.