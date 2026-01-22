Рейтинг@Mail.ru
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
14:23 22.01.2026 (обновлено: 17:18 22.01.2026)
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России. Об этом написала... РИА Новости, 22.01.2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, 22 января 2026 года
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России. Об этом написала Handelsblatt.
"Мерц заявляет, что "мы", то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.
При этом канцлер отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.

В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.

Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
