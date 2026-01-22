Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России. Об этом написала Handelsblatt.
"Мерц заявляет, что "мы", то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.
При этом канцлер отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.
В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что США нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.