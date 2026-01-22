Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России. Об этом написала Handelsblatt.

"Мерц заявляет, что "мы", то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.