Мерц призвал НАТО вкладываться в безопасность Крайнего Севера
13:59 22.01.2026 (обновлено: 14:30 22.01.2026)
Мерц призвал НАТО вкладываться в безопасность Крайнего Севера
Мерц призвал НАТО вкладываться в безопасность Крайнего Севера
в мире
сша
гренландия
россия
дональд трамп
фридрих мерц
марк рютте
нато
сша
гренландия
россия
в мире, сша, гренландия, россия, дональд трамп, фридрих мерц, марк рютте, нато
Мерц призвал НАТО вкладываться в безопасность Крайнего Севера

Мерц призвал НАТО делать больше для безопасности Крайнего Севера

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность США безопасностью на Крайнем Севере, и отметил, что союзники по НАТО должны делать больше для обеспечения безопасности региона.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркивал, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа Путину
21 января, 11:36
"Мы приветствуем, что США серьезно относятся к угрозе, исходящей от России... Мы разделяем убежденность в том, что как европейские союзники по НАТО мы должны делать больше для обеспечения безопасности Крайнего Севера. Это общий трансатлантический интерес", - заявил Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
В РФ не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.
Канцлер ФРГ высказал намерение защищать Данию, Гренландию и Север от угрозы, якобы исходящей от России. "Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией и США на основе этих принципов", - подчеркнул он.
По словам канцлера ФРГ, он обсуждал это с Трампом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, назвав целью переговоров договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками на крайнем Севере и за его пределами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Разрушить НАТО: Трамп знает, что делает
Вчера, 08:00
"Я приветствую вчерашние высказывания президента Трампа. Это правильный путь. Это правильный путь, потому что любая угроза захвата европейской территории силой была бы неприемлема", - добавил Мерц.
Ранее в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии. Рютте, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе. утверждал, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
Издание Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что проект соглашения НАТО с США по Гренландии не подразумевает передачи Вашингтону суверенитета над датским островом, но включает размещение ПРО "Золотой купол".
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в Арктику, заявил Рютте
Вчера, 13:18
 
В миреСШАГренландияРоссияДональд ТрампФридрих МерцМарк РюттеНАТО
 
 
