Мерц призвал НАТО вкладываться в безопасность Крайнего Севера

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что разделяет обеспокоенность США безопасностью на Крайнем Севере, и отметил, что союзники по НАТО должны делать больше для обеспечения безопасности региона.

Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января подчеркивал, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР РФ . Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.

"Мы приветствуем, что США серьезно относятся к угрозе, исходящей от России... Мы разделяем убежденность в том, что как европейские союзники по НАТО мы должны делать больше для обеспечения безопасности Крайнего Севера. Это общий трансатлантический интерес", - заявил Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе . Трансляция велась на сайте форума.

В РФ не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.

Канцлер ФРГ высказал намерение защищать Данию , Гренландию и Север от угрозы, якобы исходящей от России. "Мы будем отстаивать принципы, на которых основано трансатлантическое партнерство, а именно суверенитет и территориальную целостность. Мы поддерживаем переговоры между Данией, Гренландией и США на основе этих принципов", - подчеркнул он.

По словам канцлера ФРГ, он обсуждал это с Трампом, премьер-министром Дании Метте Фредериксен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте , назвав целью переговоров договориться о более тесном сотрудничестве между союзниками на крайнем Севере и за его пределами.

"Я приветствую вчерашние высказывания президента Трампа. Это правильный путь. Это правильный путь, потому что любая угроза захвата европейской территории силой была бы неприемлема", - добавил Мерц.

Ранее в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.

Трамп заявил, что на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии. Рютте, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе. утверждал, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.