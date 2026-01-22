https://ria.ru/20260122/merts-2069546158.html
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым - РИА Новости, 22.01.2026
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым и сбалансированным, и заявил, что ему нет альтернативы, если нужно добиться более РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:50:00+03:00
2026-01-22T12:50:00+03:00
2026-01-22T13:06:00+03:00
в мире
европа
фридрих мерц
евросоюз
меркосур
германия
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069552304_0:142:3146:1912_1920x0_80_0_0_9f3e5302e33b08397033a1badeca03d9.jpg
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069544485.html
https://ria.ru/20260121/ek-2069333745.html
европа
германия
давос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069552304_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ec9e9c1069bceeec9121cf8da174ebdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, фридрих мерц, евросоюз, меркосур, германия, давос
В мире, Европа, Фридрих Мерц, Евросоюз, Меркосур, Германия, Давос
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым и сбалансированным