Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым - РИА Новости, 22.01.2026
12:50 22.01.2026 (обновлено: 13:06 22.01.2026)
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым
Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым

Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым и сбалансированным

© REUTERS / Denis BalibouseКанцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал торговое соглашение ЕС и Меркосур справедливым и сбалансированным, и заявил, что ему нет альтернативы, если нужно добиться более высоких темпов роста в Европе.
"Соглашение с Меркосур является справедливым и сбалансированным. Ему нет альтернативы, если мы хотим добиться более высоких темпов роста в Европе", - заявил Мерц во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
На Украине сделали заявление о Донбассе перед встречей Зеленского и Трампа
Вчера, 12:42
Мерц также высказал сожаление в связи с тем, Европейский парламент "создал еще одно препятствие" на пути к соглашению.
Депутаты ЕП на пленарной сессии в Страсбурге в среду перевесом всего в десять голосов направили подписанное и вызвавшее массовые протесты европейских фермеров торговое соглашение со странами-участницами Меркосур в Суд Евросоюза для получения мнения о его соответствии законам европейского интеграционного объединения.
Европейский союз и Меркосур 17 января заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Евросоюза прокатилась волна массовых демонстраций фермеров против соглашения о свободной торговле с латиноамериканскими странами.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
21 января, 15:39
 
