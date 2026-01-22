Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Третий по величине регион Франции Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из стран Меркосур, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального совета.

В совете региона назвали неприемлемым импорт во Францию товаров "с другого конца света, которые не соблюдают никаких норм". По мнению властей, это наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному производству в стране.