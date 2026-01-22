Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур

ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Третий по величине регион Франции Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из стран Меркосур, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального совета.
"Перед лицом нечестного и не сбалансированного для сельского хозяйства Франции соглашения регион выбирает действовать и объявляет бойкот продуктам, которых касается Меркосур, как для собственных заказов, так и для заказов, осуществляемых через центр закупок от лица тысячи региональных структур на сумму в 50 миллионов евро ежегодно (школьные столовые, питание в домах престарелых и т.д)", - сказано там.
В совете региона назвали неприемлемым импорт во Францию товаров "с другого конца света, которые не соблюдают никаких норм". По мнению властей, это наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному производству в стране.
Евросоюз и Меркосур 17 января 2026 года заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
