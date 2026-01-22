Рейтинг@Mail.ru
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:37 22.01.2026 (обновлено: 20:38 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/merkosur-2069696375.html
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур - РИА Новости, 22.01.2026
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур
Третий по величине регион Франции Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из стран Меркосур, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T20:37:00+03:00
2026-01-22T20:38:00+03:00
в мире
франция
европа
латинская америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103888/48/1038884869_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_eba5df17df5d24d7b1e0ece5881b4a62.jpg
https://ria.ru/20260121/ek-2069333745.html
https://ria.ru/20260121/sdelka-2069271241.html
франция
европа
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103888/48/1038884869_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_be5eae78fa154a29360514af936b00fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, европа, латинская америка
В мире, Франция, Европа, Латинская Америка
Крупный регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур

Третий по величине регион Франции объявил бойкот продуктам из стран Меркосур

© РИА Новости / Александр СоловскийСаммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР)
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Соловский
Саммит стран Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 22 янв - РИА Новости. Третий по величине регион Франции Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из стран Меркосур, говорится в заявлении, опубликованном на сайте регионального совета.
"Перед лицом нечестного и не сбалансированного для сельского хозяйства Франции соглашения регион выбирает действовать и объявляет бойкот продуктам, которых касается Меркосур, как для собственных заказов, так и для заказов, осуществляемых через центр закупок от лица тысячи региональных структур на сумму в 50 миллионов евро ежегодно (школьные столовые, питание в домах престарелых и т.д)", - сказано там.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В ЕК сожалеют о решении ЕП передать соглашение с Меркосур в Суд Евросоюза
21 января, 15:39
В совете региона назвали неприемлемым импорт во Францию товаров "с другого конца света, которые не соблюдают никаких норм". По мнению властей, это наносит серьезный ущерб сельскохозяйственному производству в стране.
Евросоюз и Меркосур 17 января 2026 года заключили соглашение о свободной торговле, несмотря на непрекращающиеся протесты в Европе. В 2024 году по государствам-членам Европейского союза прокатилась волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европу завалят дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами.
Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, считают, что договор с латиноамериканским интеграционным объединением может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Фон дер Ляйен предположила, кто выиграет от сделки с Меркосур
21 января, 11:56
 
В миреФранцияЕвропаЛатинская Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала